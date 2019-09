Turecko začalo šampionát výhrou, nedali šanci Japonsku

Turečtí basketbalisté porazili v zahajovacím utkání "české" skupiny E na mistrovství světa Japonsko 86:67. Evropský celek ani jednou neprohrával, už v první čtvrtině si vypracoval dvouciferné vedení (28:12) a zbytek zápasu kontroloval. Japonci budou v úterý na šampionátu v Číně druhým soupeřem českého týmu, s Turky svěřenci Ronena Ginzburga zakončí boje ve skupině ve čtvrtek.

Nejplatnějším hráčem tureckých vicemistrů světa z roku 2010 byl zkušený Ersan Ilyasova. Univerzál, který v NBA prošel sedmi týmy a v současnosti působí v Milwaukee, nastřílel 19 bodů včetně pěti trojek a doskočil devět míčů. Na 17 bodů se dostal rozehrávač a spoluhráč Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul Melih Mahmutoglu. Turecký tým měl výraznou převahu pod košem, doskakování ovládl v poměru 44:26. Na japonské straně Rui Hačimura a Nick Fazekas dali po 15 bodech.

"Turci byli celý zápas lepší, kontrolovali to od první do poslední minuty. Hráli velmi fyzicky náročný basketbal. My netrefovali za dva body a soupeř měl o 18 doskoků víc, i proto vyhrál," řekl argentinský trenér Japonska Julio Lamas.

"Turci jsou fakt dobří. Na každém postu mají skvělé hráče. Vlétli na nás, je to lekce. Snad navážeme na některé lepší pasáže a postupně si vybudujeme respekt," prohlásil rodák z USA Fazekas.

Vítězstvím vstoupili do turnaje i Australané, kteří přijeli do Číny jako přemožitelé týmu USA z přípravy. Proti dalším zástupcům severoamerického basketbalu Kanaďanům potvrdili formu a vyhráli 108:92. Ve vyrovnaném zápase nicméně ztratili sedmnáctibodové vedení a soupeře zlomili až v poslední čtvrtině, do níž se šlo za stavu 77:76 pro Kanadu. Australané měli šest střelců s dvouciferným příspěvkem, rozehrávač Clevelandu a šampion NBA z roku 2016 Matthew Dellavedova byl lídrem s 24 body.

Zatím nejvýraznější vítězství na turnaji zaznamenali semifinalisté posledního MS Litevci, kteří deklasovali Senegal 101:47. Ve vítězném týmu sedm hráčů skórovalo dvojciferně, na straně Afričanů nikdo.

Bezproblémový vstup do MS prožili i Řekové s nejužitečnějším hráčem NBA Jannisem Adetokunbem. Černou Horu zdolali 85:60, hvězda Milwaukee za 16 minut hry zaznamenala deset bodů a osm doskoků. Příští soupeři Řeků Brazilci se v duelu s Novým Zélandem nenechali zastrašit tradiční hakou a zvítězili 102:94. Vedl je s 22 body šestatřicetiletý rozehrávač Leandro Barbosa, mistr NBA z roku 2015 s Golden State.

Francouzští obhájci bronzu prohospodařili proti Německu téměř celé vedení o 24 bodů ze třetí čtvrtiny, ale v závěru uhájili výhru 78:74. Evan Fournier s Amathem M'Bayem se podíleli na 47 bodech (26+21), ještě o bod údernější bylo německé duo Johannes Voigtmann, Dennis Schröder (25+23).

Také druhý zápas skupiny G rozhodla až koncovka. Jordánsku proti Dominikánské republice nestačil ani excelentní výkon dalšího spoluhráče Veselého z Fenerbahce Ahmada ad-Dvairího. Turecký rodák zaznamenal z pozice pivota 34 bodů a deset doskoků, Jordánci ale prohráli 76:80.