Tým LeBrona Jamese potřetí za sebou vyhrál Utkání hvězd NBA

Utkání hvězd basketbalové NBA potřetí za sebou vyhrál tým vedený kapitánem LeBronem Jamesem. V zápase věnovaném památce tragicky zesnulého Kobeho Bryanta zvítězil 157:155 nad výběrem Janise Adetokunba. Nejužitečnějším hráčem byl zvolen Kawhi Leonard, autor 30 bodů.

Utkání hvězd v Chicagu tradičně nabídlo tři čtvrtiny exhibice plné smečí a minimální obrany. Už v první čtvrtině vytvořil Tým LeBron nový rekord v podobě 53 bodů. Ve druhé čtvrtině dal 51 bodů Tým Janis.

Smeče předvedli i hráči, kteří se do nich tak často nepouštějí. Trojkař Devin Booker zarazil míč rovnou z doskoku a rozehrávač Chris Paul po nahození od spoluhráče. Jinak se ale Paul soustředil hlavně na střelbu za tři body a dal sedm trojek. Ještě o jednu více přidal Leonard a Tým LeBron měl celkem 24 trojek oproti deseti Týmu Janis.

Do poslední čtvrtiny však šel ve vedení 133:124 Tým Janis. V tu chvíli přišlo na řadu nové pravidlo, které bylo zavedeno na Bryantovu počest. V poslední části už se totiž nepočítal čas, ale zápas skončil ve chvíli, kdy jeden z týmů dosáhl 157 bodů. Ke 133 bodům Týmu Janise se totiž přičetlo číslo 24, které nosil Bryant na dresu.

A tato změna přinesla to, co se očekávalo. Tedy větší náboj. Z exhibice se rázem stal boj o každý míč. K vidění byly fauly, důsledná obrana, prorážení, pěkný blok Adetokunba na Jamese v souboji kapitánů a také obrat.

Tým Janis totiž neudržel až jedenáctibodové vedení a dovolil soupeři ze skóre 135:124 srovnat na 146:146. V tu chvíli záleželo, který z týmů dá jako první jedenáct bodů. James smečí poslal svůj výběr do vedení 156:153. Na druhé straně snížil Joel Embiid trestnými hody, ale pak byl faulovaný i Anthony Davis a druhým trestným hodem zápas rozhodl.

"Řekl jsem spoluhráčům, že první trestný hod schválně minu, abych na sebe vytvořil ještě větší tlak. Bylo to dnes skvělé," řekl Davis. "Byla to opravdu zábava," řekl James, který nasbíral 23 bodů, pět doskoků a šest asistencí. Také Paul dal 23 bodů, Davis dvacet. Za poražené měl Adetokunbo 25 bodů, Kemba Walker 23 a Embiid dvaadvacet.

"Z mého pohledu to bylo nejlepší Utkání hvězd v historii. Bojovalo se, rozhodovala poslední střela, jen je škoda, že to byl trestný hod. Byla to však velká zábava," dodal Embiid.