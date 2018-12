Věrnost, která nemá obdoby. Nesmrtelný Nowitzki načal další sezonu

Jednadvacet sezon v dresu jediného týmu. Dirk Nowitzki se ještě před týdnem dělil o rekordní šňůru s legendou Los Angeles Lakers Kobem Bryantem. Až do utkání svého Dallasu na půdě Phoenixu, v němž se nejlepší Evropan, který se kdy proháněl po severoamerických palubovkách, znovu nesmazatelně zapsal do historie nejkvalitnější basketbalové soutěže světa.

Do konce první čtvrtiny zbývaly tři minuty a 27 vteřin, když trenér Dallasu Rick Carlisle ukázal na střídačce na klubovou legendu. Nowitzki se hned po svém příchodu na palubovku uvedl úspěšnou střelou o desku, byly to ale jeho jediné dva body v zápase. Statistiky si vylepšil ještě o jeden obranný doskok, víc toho za šest minut na ploše nestihl.

"Je skvělé být zpátky." To byla první slova vytáhlého Němce po sezonním debutu. Od března nehrál ostrý zápas a jeho návrat se kvůli komplikacím po operaci kotníku oproti předpokladům ještě opozdil. Jeho tým navíc podlehl trápícím se Suns, pro které to byla první výhra po desetizápasové sérii porážek. I to dokazuje, jak obtížné bude pro basketbalového kmeta naskočit do neúprosně rozjetého vlaku jménem NBA.

"Pro návrat jsem udělal opravdu hodně, snažil jsem se nic nepodcenit, abych byl znovu stoprocentně připravený. Je ale rozdíl pak nastoupit do ostrého zápasu proti o dvacet let mladším hráčům, kteří jsou skvěle atleticky vybavení," přiznal Nowitzki.

Vlažný rozjezd

Opravdové přivítání do rekordní sezony ale na čtyřicetiletého Němce čekalo až o tři dny později v prvním domácím zápase proti Sacramentu. Kouč Carlisle ho poslal do hry znovu krátce před koncem první části a fanoušci Mavericks zareagovali na toužebně očekávaný moment odpovídajícím způsobem.

Kaňkou na návratu místní modly ale byla další porážka Dallasu, tentokrát 113:120. O dva dny později v Denveru navíc přišel znovu nezdar a bez bodů odjížděli Mavericks i ze zápasu proti Clippers. A to se texaský celek do té doby pyšnil úchvatnou bilancí dvanácti výher z posledních patnácti zápasů.

Byť je na nějaké závěry ještě hodně brzy a Nowitzki nastupuje do utkání zatím jen na pár minut, jeho zařazení do rotace přinejmenším prozatím výsledkově nevychází. Druhý nejstarší aktivní hráč v soutěži odehrál svoje úvodní čtyři zápasy s průměrem sedmi odehraných minut a dvou bodů na utkání.

Rébus pro trenéra

"Dirkules", jak je pro svou nezdolnou vůli a pracovitost Nowitzki přezdíván, dokázal ve své kariéře za mořem takřka všechno. Jako jediný Evropan získal v roce 2007 ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony NBA. Stejné pocty se mu dostalo i za finálovou sérii v roce 2011, kdy pomohl Dallasu porazit hvězdami nabité Miami v čele s LeBronem Jamesem a Dwyanem Wadem. Byl to jediný titul Mavericks v historii této sportovní značky. Třináctkrát byl vybrán do zápasu All Star, v celkovém počtu nastřílených bodů je na sedmém místě historických tabulek.

Rodák z Würzburgu a odchovanec tamního klubu zkrátka patří mezi největší osobnosti basketbalové historie. Přesto se v Dallasu pomalu připravují na okamžik, kdy německá legenda zamíří do sportovního důchodu - i proto v létě přišel hvězdný podkošový hráč DeAndre Jordan nebo předpokládaný Nowitzkého nástupce v roli lídra týmu Luka Dončič. Teprve devatenáctiletý Slovinec a trojka letošního draftu ostatně patří od úvodu sezony mezi hlavní hity celé NBA a v posledním utkání proti Clippers dokonce poprvé překonal třicetibodovou hranici.

Dončičovi patří budoucnost a mohl by klidně na dalších dvacet let převzít u Mavericks štafetu od legendárního Němce. Minimálně tuto sezonu má ale ještě příležitost, aby se něco od svého velkého mentora přiučil. A před trenérem Carlislem stojí úkol, aby našel Nowitzkému v kádru vhodnou roli, protože s přibývajícím věkem přirozeně ubývají minuty strávené na palubovce. Vyhlášený trojkař jistě až tolik nesleví ze svých střeleckých standardů, problém ale přirozeně mohou být horší pohyb a dynamika.

"S týmem jsem o Dirkově roli mluvil. S ohledem na nejbližší zápasy jsem to probíral především s druhou pětkou, která bude muset přizpůsobit svou hru. Detaily ale prozrazovat nechci," nechal se slyšet kouč, jenž je ve své stávající funkci už deset let. Pamatuje tedy největší úspěchy včetně titulu z roku 2011. "S Dirkem na hřišti máme lepší souhru, míč putuje od hráče k hráč přirozeněji. To je oblast, která nás v sezoně trápí," těší Carlisle, přestože čísla zatím hovoří jinak.

Mavericks mají po třiceti zápasech vyrovnanou bilanci výher a proher, což znamená v našlapané Západní konferenci průběžné jedenácté místo. Motivace pro zbytek základní části je tak zřejmá - pokud by se měl "Dirkules" letošní sezonou rozloučit s aktivní kariérou, mělo by to být v play-off. O tom nikdo v Dallasu nepochybuje.