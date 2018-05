Veselý chce nejlepší sezonu kariéry zakončit euroligovým titulem

Basketbalista Jan Veselý už ví, jaké je to vyhrát Evropskou ligu, druhou nejprestižnější klubovou soutěž na světě. V pátek a v neděli se bude snažit s Fenerbahce titul obhájit. Tentokrát navíc jako klíčová postava týmu, když prožívá zatím nejlepší sezonu v kariéře.

"Vydařená sezona to určitě je. Dospěl jsem do nejlepších roků, hraju nejlepší basket v kariéře, tak snad v tom budu pokračovat," řekl ČTK Veselý, který byl s průměrem 13 bodů na utkání nejlepším střelcem týmu v sezoně. K tomu přidával 5,2 doskoku, 1,6 asistence a i v užitečnosti si vylepšil maximum na 16,8, což je jasně nejlepší číslo v týmu.

Přesto odmítá zásluhy a vyzdvihuje spíše tým. "Neřekl bych, že já nás sem dotáhnul. Snažil jsem se pomáhat týmu, jak umím. Byla to ovšem hlavně týmová práce. Teď do toho musíme dát ještě víc, než jsme do toho dávali dosud," prohlásil český pivot.

Sám na statistiky ale nehledí. "Čísla neřeším. Budu rád, když dám dva body, ale získáme titul. Netěšilo by mě dát 20 bodů a odjet s prázdnou," řekl.

Ve Final Four už je popáté. Poprvé s Partizanem Bělehrad v roce 2010 byl ještě mladíkem, předchozí sezony ve Fenerbahce už patřil k oporám, ale byl trochu ve stínu dalších hvězd Bogdana Bogdanoviče či Ekpeho Udoha. Ti loni odešli do NBA, jenže díky Veselému to výkony Fenerbahce neovlivnilo a opět nechybí mezi čtyřmi nejlepšími týmy Evropy.

"Kádr se obměnil a museli jsme nové hráče naučit náš systém. Ale udělali jsme dobrou práci, všichni zapadli rychle a pochopili, jak to funguje. A bojovali jsme," popsal Veselý. "Měl jsem více zodpovědnosti, protože spolu s Melihem Mahmutoglem jsme v týmu nejdéle. Naši nejlepší hráči odešli a někdo je musel zastoupit. A já se jen snažím dělat, co umím, abych týmu pomohl vyhrávat," dodal.

Bělehrad je pro něj druhým domovem poté, co zde basketbalově vyrůstal a také si loni vzal Srbku Natálii Miladinovičovou za manželku. "Bělehrad má svoje místo v mém srdci, mám tu hodně kamarádů, kteří mě přijdou podpořit. Manželka a její rodina je odsud. A přijede i celá moje rodina z Česka. Je to dobrý pocit hrát v podstatě doma, ale snažím se na to moc nemyslet a soustředím se hlavně na práci na hřišti, kterou chci odvést," řekl.

Nemyslí si ani, že by to na něj vytvořilo větší tlak. "Loni jsme hráli doma v Istanbulu před našimi fanoušky, kteří čekali, že zvítězíme. Takže osobně jsem cítil větší tlak loni. Samozřejmě, že jako obhájce titulu budeme pod tlakem, ale letos si ho tolik nepřipouštím," uvedl.

K obhajobě titulu potřebuje Fenerbahce udělat ještě dva kroky. První překážkou bude v pátečním semifinále Žalgiris Kaunas, litevský celek, který se mezi čtyři nejlepší týmy dostal poprvé od roku 1999. "Bude to určitě těžký zápas. Oni bojují od první do poslední minuty, to ukazují celou sezonu. Pro ně je ́úspěch už postup do Final Four, nemají tedy co ztratit a půjdou do toho po hlavě," tuší Veselý, že klíčové bude se soupeři vyrovnat v bojovnosti.

Na jeho výkon se do Bělehradu přijede podívat i reprezentační trenér Ronen Ginzburg, který by rád Veselého formu využil v pokračování kvalifikace mistrovství světa. "O národním týmu já ale teď nepřemýšlím. Teď je na pořadu dne Final Four, to je jediné, nad čím přemýšlím. A pak uvidíme, co bude potom," nepotvrdil ani nevyloučil Veselý účast v národním týmu.