VIDEO: Byl to koš, nebo ne? Přesná střela zmátla hráče i sudí

Že sport občas přináší sporné situace, není nic překvapivého. Ve fotbale nebo v hokeji mnohdy v nepřehledném momentu ani nejde poznat, jestli míč či puk přešel brankovou čáru, a může tak platit gól. To v basketbalu podobné problémy takřka neexistují. Tam balon zkrátka propadne obroučkou, což každý na stadionu na první pohled vidí. I v nejslavnější lize světa - zámořské NBA - ale může přijít výjimka.



V úterním utkání mezi New Yorkem Knicks a San Antoniem Spurs zmátl ve třetí třetině všechny přihlížející pokus hráče hostí Mana Ginobiliho. Zkušený čtyřicetiletý Argentinec využil volného prostoru a vystřelil z tříbodové vzdálenosti. Trefil dokonale přesně, míč se od zadní části obroučky odrazil a rychle zamířil směrem k zemi.







Proto si na první pohled ani rozhodčí nevšimli, že Ginobili pro svůj tým právě zaznamenal tři body. Poskakující míč pohotově sebral domácí Michael Beasley a pokračoval ve hře. Koš se nezapočítal do oficiálního skóre a hráči New Yorku hráli dál, jako kdyby se nic nestalo. Až po dalších deseti vteřinách sudí přerušili hru a začali zjišťovat, co že se to právě stalo.



Hráči obou mužstev po sobě nechápavě koukali, trenér Spurs Gregg Popovich se u střídaček v předklonu opíral o kolena a kroutil hlavou. "To byl přece koš," divili se i televizní komentátoři. Rozhodčí po vzájemné poradě Ginobiliho střelu pochopitelně uznali a ke skóre San Antonia přidali před koncem třetí čtvrtiny další tři body.



Hosté tím zvýšili na 81:67, celý zápas nakonec dovedli k vítězství v poměru 100:91 a potvrdili pozici třetího nejlepšího týmu Západní konference. Hráči New Yorku jsou v té Východní až na deváté příčce. A tentokrát jim nepomohlo ani Beasleyho předstírání, že po Ginobiliho trefě vlastně žádný koš vůbec nepadl.



NBA ale každopádně zažila situaci, která se v basketbalu příliš často nevidí.

Celou situaci nejlépe vystihuje reakce Gregga Popoviche, kouče San Antonia: