VIDEO: Exhibici v Charlotte odstartovaly budoucí hvězdy

Fanoušci velkolepé basketbalové show mají za sebou úvodní ochutnávku. Víkend Utkání hvězd odstartoval v Charlotte soubojem týmu USA proti výběru světa, který ovládli vyslanci zámořského basketbalu 161:144.

O výsledek ale šlo pochopitelně až v té úplně poslední řadě. Hráči, kteří v zámořské soutěži působí maximálně druhým rokem, předvedli fanouškům nekonečné množství efektních smečí, kombinací a střel z dálky. A také se prezentovali jako možné budoucí hvězdy celé soutěže.

Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen Kyle Kuzma z Los Angeles Lakers. Třiadvacetiletý klubový spoluhráč LeBrona Jamese pomohl mladým Američanům k výhře 35 body a šesti doskoky.

Výběr světa střelecky táhl Australan Ben Simmons z Philadelphie s 28 body. Loňský nejlepší nováček soutěže předváděl své atletické dispozice a blýskl se řadou efektních zakončení.

Devatenáctiletý Slovinec a kometa letošní sezony NBA Luka Dončič z Dallasu zaznamenal 13 bodů a devět asistencí. Žhavý aspirant na cenu pro nováčka sezony především střílel z dálky a kombinoval se svými spoluhráči, podobně jako v akci s finským kolegou Laurim Markkanenem.

Atlanta patří v této sezoně mezi nejhorší celky ligy, do příštích let ale vzhlíží s optimismem. V utkání nováčků se předvedli dva její tahouni - rozehrávač Trae Young a nejlepší střelec týmu John Collins. A vyhlášený letec předvedl své umění i proti výběru světa.

V noci ze soboty na neděli jsou na programu dovednostní soutěže včetně trojkařské exhibice a oblíbené přehlídky nejlepších smečařů. Vrchol celého víkendu v podobě hlavního zápasu mezi týmy kapitánů LeBrona Jamese a Janise Adetokunba přijde na řadu o den později.