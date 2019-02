VIDEO: Novému LeBronovi skoro ukončila sezonu rozpadlá bota

Kuriózní, ale o to nepříjemnější zranění si přivodila budoucí hvězda basketbalové NBA Zion Williamson. "Nový LeBron", jak se osmnáctiletému zázraku přezdívá, musel odstoupit ze zápasu soutěže NCAA mezi univerzitami Duke a Severní Karolíny už po 33 vteřinách hry. Při změně pohybu se mu doslova rozpadla bota a Williamson si poranil koleno.

Bývalý americký prezident Barack Obama, který nechyběl v hledišti středečního zápasu, si velkého diváckého taháku příliš neužil. Williamson vydržel na palubovce pouhou půlminutu a musel se s bolestivou grimasou poroučet do kabin.

Zion’s Nike shoe rip in slo-mo pic.twitter.com/UYQuoDMxq5 - Darren Rovell (@darrenrovell) 21. února 2019

Informaci o poraněném kolenu potvrdil trenér Duke Mike Krzyzewski. První odhady hovořily o tom, že pro Williamsona skončila sezona a do červnového výběru talentů se na palubovkách neobjeví. Poslední zprávy ale jsou pro univerzitní hvězdu výrazně příznivější a do hry by se mohla vrátit už po několikadenní pauze.

Ne že by jakýkoliv zdravotní problém ohrozil Williamsonovu pozici v draftu, s téměř stoprocentní jistotou zazní jeho jméno během slavnostního večera jako první. Podle zámořských expertů i sázkových kanceláří je v podstatě jedinou volbou číslo jedna. Zranění ale může ovlivnit jeho finanční zhodnocení v následujících letech. A nejen proto se mu možná nevyplatí za současné situace riskovat.

Hope young fella is ok! Literally blew thru his 👟. 🙏🏾 - LeBron James (@KingJames) 21. února 2019

Lístky na zápas se na černém trhu pohybovaly v hodnotě až dva a půl tisíce dolarů (asi 56 tisíc korun), roční plat koučů Duke a Severní Karolíny je dohromady jedenáct milionů dolarů (asi 250 milionů korun). Kolem utkání se točí velké peníze za televizní práva a reklamu. Samotní hráči jsou ale přesto víceméně amatéři placení pouze formou stipendií. Dá se říct, že NCAA potřebuje víc své hvězdné hráče než hráči NCAA.

Každé takové zranění tak může ovlivnit postavení v draftu, vyjednávací pozici při uzavírání smluv a tím pádem i kariéru mladých basketbalistů. Z tohoto pohledu by se nikdo nemohl divit, kdyby Williamson zkrátka ukončil sezonu sám od sebe. To mu koneckonců doporučuje i jeden z tahounů mistrovského Golden State DeMarcus Cousins.

Williamson má v sezoně průměr téměř 22 bodů a devět doskoků na utkání. Především se z něj ale stal naprosto dominantní hráč a tahoun týmu. V součtu s pověstí, kterou si stihl získat, by se dalo směle říct, že v univerzitních soutěžích už nemusí nikomu nic dokazovat.