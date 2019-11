VIDEO: Satoranského večer. Monstrózní smeč a klíčová trojka

Ústřední postavou nočního utkání NBA mezi Charlotte a Chicagem byl bezesporu Zach LaVine. Největší hvězda Bulls zaznamenala své kariérní maximum 49 bodů a rázně odpověděla na kritiku, která se na ni snášela po posledních nevydařených zápasech. Svou velmi podstatnou roli ale při výhře Chicaga 116:115 sehrál i český rozehrávač Tomáš Satoranský.

Satoranský už ve druhé čtvrtině ukázal, jak mu po letním přestupu a vylepšení kontraktu stouplo sebevědomí. Takovou dominantní smeč jsme zvyklí vídat spíš od fenomenálního LeBrona Jamese nebo řeckého dlouhána a nejužitečnějšího hráče loňské sezony Janise Adetokunba.

To byla ale jen malá ochutnávka toho, co se mělo dít v samém závěru střetnutí. Bulls se ocitli v beznadějné situaci a sedm vteřin před koncem prohrávali o pět bodů. Pak ale Satoranský trefil trojku a následně dokonal nevídaný obrat LaVine.

WATCH THIS MADNESS OVER AND OVER pic.twitter.com/845cK1j1tJ - Chicago Bulls (@chicagobulls) November 24, 2019

Domácí mohli dost možná oprávněně namítat, že LaVine před rozhodující střelou porušil pravidlo o krocích, nicméně koš platil.

"Řekl jsem si jen, kašlu na to, jdu hrát. Jak jsem vyslal poslední střelu, věděl jsem, že zapadne do koše," uvedl LaVine, kterého v minulém utkání proti Washingotnu kouč Jim Boylen po nevydařeném začátku posadil až do konce střetnutí na lavičku.

"Zach je vynikající hráč i osobnost. Chce pomoct týmu. Mou prácí je, abych ze svých hráčů dostal maximum, a to občas přináší i nepříjemné rozhovory, situace. To je prostě moje práce a teď jsem za Zacha opravdu rád," řekl Boylen.

Chicago je momentálně na desáté pozici ve Východní konferenci. Další utkání ho čeká v noci z pondělí na úterý proti Miami.