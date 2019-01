Životní měsíc vousáče z Houstonu

Byl to zápas jednoho muže. Doslova. Jamesi Hardenovi totiž chyběli útoční parťáci Chris Paul a Eric Gordon, přesto dalším fantastickým střeleckým výkonem završeným vítěznou trojkou vteřinu před koncem pomohl svému týmu k výhře na palubovce obhájce titulu Golden State.

Jeden proti všem. Podobnou situaci hráči Golden State dobře znají. Curry, Durant, Thompson, Green - hvězdami nabitá soupiska oaklandské mašiny v posledních letech sváděla největší souboje především s Clevelandem, který spoléhal výhradně na LeBrona Jamese.

Naprosto příznačně tak působí závěrečná akce ze zápasu Golden State proti Houstonu. Domácí obhájci titulu bránili na konci prodloužení dvoubodový náskok 134:132 a celá hala dlouho dopředu věděla, kdo bude zakončovat poslední akci soupeře.

James Harden. Přebral míč, svým typickým způsobem se uvolnil a v obležení svého strážce Klaye Thompsona a vyhlášeného obranáře Draymonda Greena poslal míč z obtížně pozice do koše. Bodový účet muže s ikonickým plnovousem se v zápase zastavil na čísle 44. Další triple-double navíc podtrhl 15 asistencemi a deseti doskoky.

JAMES HARDEN WINS IT FOR THE @HOUSTONROCKETS FROM DOWNTOWN! 😱😱



Final in Oakland:#Rockets 135#DubNation 134 pic.twitter.com/SOJ374U8P0