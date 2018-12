Bašný: Nezasloužili jsme si vyhrát, Rumunky byly delší dobu lepší

Trenér házenkářek Jan Bašný po porážce od Rumunska (28:31) na úvod mistrovství Evropy řekl, že český tým si nezasloužil vyhrát, protože soupeř byl delší dobu lepší. Češky prohrávaly dokonce i o devět gólů, ale nevzdaly se a závěr zdramatizovaly.

Bašný zkritizoval hlavně vstup do utkání a první poločas. Už v něm Češkám Rumunky odskočily až na rozdíl sedmi branek. "U takového týmu to nemůžeme dopustit. Až do 40. minuty byl brankový rozdíl velký. Možná potom začaly hráčky věřit, že bychom to mohli uhrát, ale to už bylo hrozně pozdě," řekl Bašný.

V poslední čtvrthodině Češky jasně dominovaly. "Možná chybělo pár minut, možná jsme mohli mít více štěstí. Ale nemyslím si, že bychom si dneska zasloužili vyhrát. Rumunky byly lepší daleko delší dobu. A to se pak dá těžko zvrátit," uvedl trenér.

Tým se přitom týden připravoval na to, aby překazil spolupráci mezi nejlepší hráčkou světa Neaguovou a pivotmankou Pinteaovou. "Obrana se nedařila, jak jsme chtěli. Neagu a Pinteu jsme chtěli ubránit líp. Ale Neagu je nejlepší hráčka světa a Pintea je možná nejlepší pivotka současnosti, hlavně když hraje s Neagu. Když hrajete proti takovým hráčkám, můžete si to na ně nachystat, ale ne vždy to vyjde," přiznal Bašný.

Podle něj mohla mít na hráčky vliv i předzápasová informace, že ve stejné skupině Německo nečekaně porazilo obhájkyně titulu z Norska. S Německem by totiž Češky měly sehrát ve středu poslední zápas skupiny, který by měl rozhodnout o postupu. Zápas s Norkami je v pondělí, Češky s nimi na posledních dvou šampionátech prohrály vysokým rozdílem.

"Myslím, že hráčky to měly v hlavě. Těžko říct, nakolik to bylo negativní, ale určitě to nebyla pozitivní zpráva," řekl Bašný. Dodal však, že český tým udělá všechno pro to, aby na turnaji neskončil. Pokud by Němky prohrály s Rumunskem a potom podlehly i Česku, Češky by mohly postoupit na jejich úkor. Na šampionátu je 16 týmů ve čtyřech skupinách, do hlavní fáze postoupí tři ze skupiny.