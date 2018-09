Bez komplikací. Synek i Podrazil s Helešicem jsou ve čtvrtfinále

Skifař Ondřej Synek i dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic bez problémů postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve veslování, které v neděli začalo v Plovdivu. Pětinásobný světový šampion Synek svou úvodní rozjížďku vyhrál, Podrazil s Helešicem postoupili z druhého místa.

Veslaři pražské Dukly do Bulharska přicestovali až v sobotu, vstup do MS ale zvládli. Synek vedl od startu do cíle a druhého Bendeguze Petervariho Molnára z Maďarska porazil o více než šest sekund. Podrazil s Helešicem prohráli se zkušenou chorvatskou posádkou Miloš Vasič, Nenad Bedik.

V neděli odpoledne do programu šampionátu zasáhnou ještě další tři české posádky. Úvodní rozjížďky čekají dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, čtyřku bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Grabmüller a párovou čtyřku žen ve složení Lucie Žabová, Helena Hlasová, Miroslava Topinková, Alena Schejbalová.