Běžecké závody narážejí na limit 50 lidí, uskuteční se?

Pořadatelé běžeckých závodů mají problém s nově zavedeným limitem maximálně 50 lidí pro venkovní akce, na kterých nemá každý své místo k sezení. Organizátoři tradičních Běchovic analyzují, zda se na ně vztahuje. Zástupci iniciativy Za zdravé Česko, sdružující organizátory závodů ve vytrvalostních sportech pod širým nebem, mají od předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky výklad, že se padesátihlavý limit běžců týká. Chtějí s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou jednat o změně.

Konkrétní dopady opatření, které ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo ve středu, nebyly hned jasné. Tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví na sdělilo, že se do limitu nezapočítávají sportovci, rozhodčí, trenéři a další lidé podílející se na realizaci sportovní akce, kteří jsou odděleni od ostatních návštěvníků. Například tedy hokejisté na ledě a na střídačkách při hokejových zápasech, protože pro vnitřní akce platí limit deseti lidí bez míst k sezení.

Běžci při hromadných běžeckých závodech jsou ale podle současného výkladu jiný případ, na ně se omezení vztahuje. "Já jsem ještě mluvil s panem Hniličkou a ten potvrdil to číslo padesát, že o tom mluvil s panem Prymulou. My jsme se dohodli, že je to pro nás z organizátorského pohledu hrozná potíž. Je naší snahou vyvolat co nejrychleji jednání s panem ministrem Prymulou za účasti pana Hniličky," řekl Marek Tesař, zakladatel iniciativy Za zdravé Česko.

Řada akcí je naplánována na tento víkend

Ta vznikla na jaře ve snaze o obnovení běžeckých a dalších závodů pro širokou veřejnost a nastavení podmínek jejich bezpečného konání i v době koronavirové pandemie. Organizátoři se chtějí vrátit k limitům, které s týmem kolem tehdejšího náměstka Prymuly dohodli na jaře. "Ta současná opatření jsou přísnější, než byla na jaře. Tam hned na začátku dovolili 200 lidí a pak to dali během jednoho týdne na 500," připomněl Tesař.

Řada akcí se plánuje už na tento víkend. Jejich organizátoři tak řeší, jak s nimi naložit. "Pořadatelé těchto víkendových závodů se asi pokusí vyjít vstříc té padesátce. U těch menších to bude realizovatelné, u těch větších je to problém. Start se pak natahuje," poznamenal Tesař.

Například tradiční triatlonový závod Czechman už rozdělil závodníky do 16 padesátičlenných vln s dvouminutovými rozestupy. Není jasné, jak bude v neděli vypadat organizace závodu Běchovice - Praha, který je i mistrovstvím České republiky v silničním běhu na deset kilometrů. "Zatím situaci analyzujeme," napsal předseda organizačního výboru Tomáš Janků.