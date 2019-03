Biatlon zná nejlepší střelce. Vítězi se stali Voborníková a Mánek

Biatlonisté Tereza Voborníková z Jilemnice a Ondřej Mánek z SKP Kornspitz a se stali vítězi 5. ročníku ceny Hamé o nejlepší střelkyni a střelce v kategorii dorost. V konkurenci více než 160 dorostenek a dorostenců z celé republiky si vítězství vystříleli na 24 respektive 26 střeleckých položkách během devíti biatlonových závodů Českého poháru sezóny 2018/2019.

"Většinu času v roce trávíme po závodech nebo na soustředěních s reprezentací, tam se vše točí kolem tréninků a regenerace. Když přijedu, čeká mě velmi nepříjemný týden, kdy se snažím vše doučit a dopsat co nejvíce písemek a do toho ještě trénovat. V podstatě se jen učím, trénuju a spím," popisuje náročnost skloubení špičkového sportu a studia vítězka Tereza Voborníková, která studuje Gymnázium v Jilemnici. "Je to pro mě v podstatě jako odměna, za to, jak jsem celý rok trénovala a odměna v podobě produktů od Hamé je taková sladká/slaná tečka," doplňuje Tereza, které nejvíce chutnají přesnídávky, džemy a paštiky.

Své loňské vítězství v soutěži obhájil sedmnáctiletý Ondřej Mánek. "Nemyslím si, že to bylo letos lehčí než vloni, spíš jsem se více soustředil na svoje vlastní položky. Loni jsem měl problém s tím udržet koncentraci a nevnímat to, jak soupeři střílí rychleji. Dost často mě to pak znervózňovalo, protože já žádný rychlík nejsem," popisuje Ondřej, který z vimperského klubu před sezonou, přešel do jabloneckého SKP Kornspitz. "Na jaře jsem byl také zařazen do juniorského reprezentačního týmu pod vedením Michala Málka. V mé přípravě se tak změnilo snad úplně všechno," doplňuje Ondřej.

Tereza i Ondřej by mohli jednou navázat na současné úspěchy Markéty Davidové a stát se hvězdami české biatlonové reprezentace podobně, jako třeba Veronika Vítková nebo Michal Krčmář.

Oba vítězové získali odměnu v podobě roční zásoby produktů od Hamé - od paštik, pomazánek, přes džemy, dětskou výživu, ovocné snacky až po zeleninové a rajčatové výrobky, včetně produktů, které v reklamách v současnosti propagují hvězdy seniorské biatlonové reprezentace. O kvalitní stravu v další přípravě tak budou mít tyto naděje českého biatlonu postaráno.

"Soutěž o nejlepšího dorosteneckého střelce a střelkyni si již 5 let drží pevné místo v kalendáři biatlonových soutěží Českého poháru. Zatímco mezi dorostenci Ondřej Mánek potvrdil roli favorita způsobem "start-cíl", mezi dorostenkami probíhal v průběhu celé sezóny těsný souboj mezi třemi jilemnickými závodnicemi, který nejlépe vyšel Tereze Voborníkové.

Potěšující je, že se našim trenérům u svých sportovců i s přispěním materiálové podpory Českého svazu biatlonu od počátku této soutěže každoročně daří postupně zlepšovat střeleckou úspěšnost. Jsme si vědomi toho, že právě bezchybná střelba, která je rozhodujícím kritériem soutěže, je nejen základem pro její zrychlení ale současně i nezbytným předpokladem konkurovat těm nejlepším v mezinárodních soutěžích. Dokazují nám to střelecké výkony nejen ve světovém poháru a IBU cupech, ale dnes už i v závodech mládežnických kategorií, jakými jsou IBU junior cupy, MSJ, MSD, MEJ, EYOF apod," komentoval konečné výsledky ambasador střelecké soutěže Vlastimil Vávra - koordinátor mládeže a ředitel soutěží ČP dorostu a dospělých Českého svazu biatlonu.

"Super střelkyně" Tereza Voborníková zvítězila, protože hned u 14 střeleckých položek z celkem 24 v průběhu celé sezóny ani jednou neminula a u dalších 7 položek udělala jen jednu chybu. Ondřej Mánek byl stoprocentně úspěšný dokonce u 15 položek z celkových 26 a v dalších 9 případech udělal jen jednu jedinou chybu.

Biatlonisté střílejí na vzdálenost 50 m a jejich cílem při každé položce je se trefit do pěti terčů, každý o průměru 4,5 cm při střelbě vleže a 11,5 cm při střelbě vstoje.

Soutěž o nejlepšího střelce v kategorii dorostenci a dorostenky vyhlásila ve spolupráci s Českým svazem biatlonu potravinářská společnost Hamé, hlavní partner českého biatlonu.