Bikerům znovu kraloval Schurter, Kulhavý v poli poražených.

Muži - elite: 1. Schurter (Švýc.) 1:26:32, 2. Kerschbaumer (It.) -6, 3. M. Van der Poel (Niz.) -1:09, 4. Avancini (Braz.) -1:14, 5. Vogel (Švýc.) -1:32, 6. Valero (Šp.) -2:02, ...32. Kulhavý -4:59, 37. Cink -5:40, 51. Škarnitzl -7:30, 67. Vastl -10:00, 102. Vobecký (všichni ČR) -10:56. Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Schurter 1130, 2. M. Van der Poel 820, 3. Marotte (Fr.) 711, 4. Vogel 617, 5. Avancini 586, 6. Cooper (N. Zél.) 553, ...30. Kulhavý 236, 33. Škarnitzl 194, 44. Cink 130, 76. Vastl 25. Ženy - elite: 1. Wloszczowská (Pol.) 1:30:51, 2. Battyová (Kan.) -9, 3. Neffová (Švýc.) -30, 4. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -38, 5. Dahleová-Flesjaaová (Nor.) -41. 6. Kellerová (Švýc.) -1:39, ...31. Škarnitzlová -8:39, 37. Ježková -10:51, 62. Veselá -11:51, Štěpánová (všechny ČR) nedokončila. Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Neffová 975, 2. Langvadová (Dán.) 923, 3. Ferrandová-Prévotová 806, 4. Wloszczowská 732, 5. Tauberová (Niz.) 715, 6. Kellerová 705, ...22. Škarnitzlová 283, 30. Štěpánová 199, 59. Ježková 56, 91. Pichlíková 11, 96. Veselá 8. Muži do 23 let: 1. Fegerhaug (Nor.) 1:16:40, 2. Dubau (Fr.) -18, 3. Dascalu (Rum.) -20, ...9. M. Průdek -1:33, 37. Skála -5:19, 63. Kobes -7:57, 81. D. Průdek -9:37, 82. Zadák (všichni ČR) -9:41. Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Fagerhaug 280, 2. Dubau 200, 3. Colombo (Švýc.) 187, ...19. M. Průdek 44. Ženy do 23 let: 1. Freiová (Švýc.) 1:01:08, 2. Richardsová (Brit.) -26, 3. Degnová (Dán.) -1:47, ...21. Czeczinkarová -6:43, Průdková (obě ČR) nedokončila. Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Freiová 340, 2. Degnová 280, 3. Richardsová 200, ...16. Czeczinkarová 57, 28. Průdková 13.