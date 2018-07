Blíží se 105. ročník Tour de France, tentokrát bez české účasti

V sobotu odstartuje na ostrově Noirmoutier 105. ročník nejslavnějšího etapového závodu Tour de France. Zatímco loni ho jela trojice českých profesionálů, letos čeští cyklisté v pelotonu chybějí. Stejně jako v posledních letech bude největší pozornost upřena na Chrise Froomea, tentokrát ale nejen kvůli jeho pozici favorita.

Bez jediného Čecha proběhne "Stará dáma" poprvé od roku 2012. Kvůli kolizi s fotbalovým mistrovstvím světa začne o týden později, než je zvykem. Tradiční počet 21 etap o celkové délce 3351 kilometrů rozdělí do tří bloků dva volné dny, program zpestří také dvě časovky. Hned v pondělí je na programu týmová, v předposlední den Tour pak individuální. Dojezd je opět v Paříži, a to v neděli 29. července, kdy už se však nezávodí.

Cyklisté budou poprvé od roku 2015 opět šplhat na Alpe d'Huez a vypořádat se budou muset i s úsekem po kočičích hlavách na trase jarní klasiky Paříž-Roubaix. Na kostkách se pojede dohromady takřka 22 kilometrů. Šest etap je horských, pět kopcovitých, osm rovinatých. Trasa vede takřka stoprocentně po území Francie, jen v 16. etapě si jezdci "odskočí" na 15 kilometrů do Španělska.

Pozice hlavního favorita na triumf v celkovém pořadí se vyjasnila teprve v pondělí, kdy mezinárodní cyklistická unie UCI po devíti měsících omilostnila Froomea a uzavřela jeho případ překročení povoleného množství léku na astma při loňské Vueltě. Ještě den předtím přitom pořadatelé Tour prohlásili, že Brita na startu nechtějí. Po rozhodnutí UCI ale názor změnili.

Froome tak vyrazí v sobotu z Noirmoutieru za rekordním pátým titulem po letech 2013, 2015, 2016 a 2017. Při jediném pokusu, kdy za předchozích pět ročníků neuspěl, závod nedokončil. Pětkrát na Tour opanovali celkové pořadí v minulosti Francouzi Jacques Anquetil a Bernard Hinault, Belgičan Eddy Merckx a Španěl Miguel Indurain. Více titulů nikdo nemá.

Hvězda stáje Sky slavila před více než měsícem vítězství na první letošní Grand Tour Giru d'Italia. Nyní se pokusí o ceněný double. Zatím se Froome k této kombinaci neodhodlal; dosud na Tour navazoval účastí na Vueltě. Giro i Tour vyhrál v jednom roce naposledy Ital Marco Pantani, od té doby uplynulo ale již 20 let.

Otázkou je, zda tělo třiatřicetiletého "Froomeyho" stihlo dostatečně zregenerovat. Jisté ale je, že obrovským povzbuzením pro Brita bylo rozhodnutí o nevině ze strany UCI. "Jsem rád, že jsem mohl udělat za celou věcí čáru a mohu se soustředit pouze na závodění. Vždy jsem věděl, že jsem neudělal nic špatného. Z mých ramen spadla vážně obrovská zátěž," netajil.

Vedle soupeřů se bude muset popasovat dost možná i s nevolí z řad fanoušků. "Posledních 12 měsíců bylo nejtěžších, ale zároveň těch nejúžasnějších v mé kariéře. Závod, který je přede mnou, bude za všech těch okolností největší výzvou mého života. Nedělám si vůbec iluze, bude to strašně těžké, ale já se cítím připravený," prohlásil Froome.

Jeho největšími soupeři by měli být Australan Richie Porte (BMC), Kolumbijec Nairo Quintana, jenž byl v minulosti na Tour už dvakrát druhý a jednou třetí, Španěl Mikel Landa (oba Movistar), Ital Vincenzo Nibali (Bahrajn-Merida), který využil šance na triumf v roce 2014, Francouz Romain Bardet (AG2R La Mondiale) či Nizozemec Tom Dumoulin (Sunweb).

A tak, jak se ulevilo Froomeovi, možná získali s rozhodnutím UCI, které nebylo nijak zdůvodněno a logicky podloženo, motivaci navíc. "Je to něco neuvěřitelného," divil se Dumoulin. "Neviním Froomea. Byl ostatně očištěný. Ale jak celá ta věc skončila... Je to velmi nešťastné, protože to poškozuje reputaci cyklistiky," domnívá se Nizozemec.

Velmi zajímavý bude i boj o zelený trikot pro nejlepšího sprintera, který pro sebe touží uzmout již pošesté slovenský showman Peter Sagan. Pokud se mu podaří bodovací soutěž vyhrát, dotáhne se na historicky nejlepšího jezdce Erika Zabela. Němec vyhrál šestkrát po sobě v letech 1996 až 2001. Sagana loni o stejný kousek připravila diskvalifikace a štafetu převzal Australan Michael Matthews.