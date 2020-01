Brankář Galia bral cenu s rezervou: Hlavně, že jsem týmu pomohl

Brankář Martin Galia oproti úvodnímu utkání na evropském šampionátu nahradil v druhém duelu základní skupiny ve Vídni od úvodu mezi tyčemi Tomáše Mrkvu a byl hlavním strůjcem vítězství českých házenkářů 27:25 nad Severní Makedonií. Čtyřicetiletý gólman se blýskl 14 úspěšnými zákroky a stal se hráčem zápasu. Přesto se svým výkonem ještě nebyl úplně spokojený.

"Připravoval jsem se na zápas od začátku turnaje. Byli jsme domluveni, že já budu chytat proti Makedonii a Tomáš proti Rakousku. Že jsem v průběhu zápasu chytal i proti Rakušanům, to se v házené stane. Já si na Makedonce věřil," řekl novinářům Galia.

"Jak znají oni mě, tak znám i já je. Víme, co od nich můžeme čekat. Myslím, že pár balonů bylo mých, třikrát jsem měl střelu od Lazarova na obou rukách. Vrazil jsem si to tam. Ještě nejsem na 100 procentech tak, jak bych na tom chtěl být," dodal Galia.

Cenu pro hráče utkání bral s rezervou. "Nemůžu říct, že bych to takhle prožíval. Mám už 40 let, už chci jen pomoci. Dnes se to podařilo. Myslím, že celý tým šlapal a byli jsme dobře připraveni," uvedl Galia. "A co udělám s cenou? Vystavím si ji v garáži," dodal s úsměvem gólman polského Zabrze.

Český celek napravil páteční úvodní porážku od domácího Rakouska a před úterním zápasem s Ukrajinou oživil šance na postup ze skupiny, kam projdou první dva týmy z čtyřčlenné tabulky.

"Kvůli tomu jsme sem jeli. Že zase musíme hrát o všechno, abychom se nakopali do zadku, to je pro nás typické. Dnes to bylo úplně jiné než v pátek, to šlo vidět. Neříkám nasazením a srdcem, ale ta hráčská kvalita. Obrana fungovala jinak, víc jsme běhali, dávali jsme lehčí góly, tak, jak chceme hrát. Velmi těžký zápas, který nás stál hodně sil," uvedl Galia.

"Sáhli jsme si na úplné dno, díky tomu vítězství jsme se vrátili zpět do turnaje. Teď máme skoro dva dny pauzu, musíme Ukrajinu porazit a snad půjdeme dál. Čeká nás hodně těžký soupeř, silový, úplně jiná házená. Víme, že hrají v sedmi lidech. Bude to úplně o něčem jiném. Je to 50 na 50, bude to stát hodně sil," tušil Galia.

Reprezentanti v poločase se Severní Makedonií prohrávali 9:11, ale po přestávce stav otočili. "Kdy jsem začal věřit ve výhru? Možná minutu a půl před koncem, protože v házené je vše možné," řekl Galia.

Český tým porazil Makedonce podruhé za sebou, přitom předtím s nimi několikrát prohrál i vinou chyb ze strany rozhodčích. "Máme na ně štěstí. Věřím, že už se jim do budoucna vyhneme. To už je možná i naschvál nebo osud," podotkl Galia.

Pochválil i české fanoušky, kteří ve vídeňské hale čelili velké přesile makedonských příznivců. "Lidi se do toho vtáhli. Myslím, že nám strašně moc pomohli. Byli úžasní, doufám, že nás budou podporovat takhle dál," dodal.