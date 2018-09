Breggenová se dočkala světového titulu, Korvasová nedojela

Mistryní světa v silničním závodě se stala v Innsbrucku poprvé v kariéře nizozemská cyklistka Anna van der Breggenová. Jediná česká zástupkyně ve startovním poli Tereza Korvasová přes 155 kilometrů dlouhý závod nedokončila.

Osmadvacetiletá Van der Breggenová přidala v úterý v Rakousku do medailové sbírky z MS již třetí stříbro z časovky po Richmondu 2015 a loňském Bergenu. V Richmondu dojela druhá rovněž v silničním závodu. V Innsbrucku získala stříbro v časovce družstev s týmem Boels-Dolmans, ale dnes na trati naprosto dominovala.

Až o tři minuty a 42 sekund později za úřadující olympijskou šampionkou, jež ujela ostatním zhruba po třech čtvrtinách závodu, dorazila do cíle stříbrná Australanka Amanda Sprattová. Třetí Italka Tatiana Guderzová ztratila na Van der Breggenovou dokonce pět a půl minuty. "Závody světového šampionátu jsou vždy velkým cílem. Ale je moc těžké je vyhrát, sama to moc dobře vím, takže za tento titul jsem hrozně moc šťastná," radovala se Van der Breggenová.

Pro Sprattovou jde o první individuální medaili z MS, bronzová žena ze silničního olympijského závodu v Pekingu Guderzová naopak zkompletovala medailovou sbírku, kterou má ze závodů MS s hromadným startem. Po stříbru z Verony 2004 se před devíti lety stala ve švýcarském Mendrisiu světovou šampionkou.

Úspěšná obhájkyně zlata v časovce Annemiek van Vleutenová, která byla s krajankou Van der Breggenovou hlavní spolufavoritkou na titul, dojela s více než sedmiminutovou ztrátou sedmá. Ještě hůře dopadla další Nizozemka Chantal Blaaková. Překvapivá vítězka z Bergenu dokončila závod, v němž hájila druhový trikot, až čtyřiačtyřicátá.

Osmatřicátá žena z úterní časovky Korvasová zůstala nakonec ve startovním poli z českých reprezentantek sama. "Nikola Nosková byla v srpnu nemocná a teď se v podstatě vrací, bylo by to pro ni strašně těžké. Je třeba se závodníky pracovat dlouhodobě, nemůžeme jim hned naložit, když nejsou stoprocentně připravení. Proto jsme se rozhodli, že Nikola nepojede," vysvětlil reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Akademická mistryně světa z časovky Korvasová byla zpočátku aktivní, do cíle ale nakonec nedojela, když ze závodu odstoupila dlouho před jeho koncem. "Začátek byl pro mě hodně těžký, nečekala jsem, že se pojede až tak rychle. Pak jsem najela do nějaké díry na silnici a vypadla mi řídítka z ruky, takže jsem spadla. Stihla jsem si to ale dojet, únik pak byl pro mě takový světlejší okamžik závodu," uvedla dvaadvacetiletá Korvasová.

Přiznala, že první světový šampionát v cyklistice, k níž přešla z atletiky, zužitkuje po stránce zkušeností. "A tady je to pro mě opravdu velkou zkušeností. Poprvé jsem stála na startu takto velkého závodu, atmosféra byla skvělá, ale bude to ještě dlouhá cesta. Trať byla opravdu těžká," přiznala Korvasová.