Bude to nejtěžší Tour za poslední roky, míní Froome

Na příštím ročníku Tour de France čeká na jezdce 12 etap, 3470 kilometrů a celkem vystoupají na 29 horských vrcholů. Není tak divu, že čtyřnásobný vítěz "Staré dámy" Chris Froome označil trasu bezprostředně po zveřejnění za brutální.

"Je to nejtěžší trasa, jakou jsem za poslední roky viděl," řekl Froome pro BBC. Rodák z Nairobi chce příští rok zaútočit na vyrovnání rekordu a dohnat pětinásobné šampiony Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.

"Vítězové a poražení budou určeni v kopcích, což mi vyhovuje. Na trase bude hodně míst, kde se nejlepší utkají v přímých soubojích, to chtějí fanoušci vidět," řekl Froome.

Britský cyklista se momentálně chystá na návrat k závodění. Čtyři a půl měsíce po ošklivé nehodě, při níž utrpěl mnohačetné zlomení, se zúčastní na konci října kritéria v japonské Saitamě.

"Dokonce i takzvané rovinaté etapy budou náročné pro ryzí sprintery. Trasa je zrádná a plná nástrah, bude to velká výzva pro všechny jezdce," doplnil ředitel závodu Christian Prudhomme.

Kvůli olympijským hrám v Tokiu se slavný závod pojede o týden dříve než obvykle. Již 107. ročník odstartuje 27. června v Nice a do cíle v Paříži dorazí peloton 19. července.

