Časovka na Tour: vyhrál všeuměl, Kreuziger si pohoršil

Ohromující finiš předvedl Rigoberto Uran, který skvěle zvládl závěrečné stoupání. Stále vedoucí de Gendt při projetí cílem soupeře nejspíš ani nedýchal, Kolumbijec na něho nestačil o pouhých dvacet osm setin!

SO CLOSE! 😱

🇨🇴 @UranRigoberto is less than one second behind Thomas De Gendt, who stays in first position!



🇨🇴 Rigobert Uran s'incline d'un rien derrière Thomas De Gendt, qui garde le tête !#TDF2019 pic.twitter.com/YFr6PrHPni