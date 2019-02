Co minuta, to gól? Pro švédské florbalistky nic nemožného

Že ve florbale padá hodně branek, asi nikoho nepřekvapí. Nicméně to, co předvedly hráčky Švédska je naprostá rarita i ve sportu, kde se to brankami jen hemží.

Mistrovství světa ve florbale se koná každý rok, přičemž muži hrají sudý rok a ženy lichý. Poslední ženské střetnutí se konalo na Slovensku a ve finále si to mezi sebou opět rozdaly seveřanky. Spíše šťastnějším než lepším mužstvem byly hráčky Švédska. A jak to tak vypadá, favoritkami budou i letos.

Ve středeční kvalifikaci se aktuální mistryně světa utkaly s Francií. A asi na nějaký čas opět pohřbily řeči o tom, že se špička tohoto sportu vyrovnává. Ono vstřelit šedesát jedna branek a ani jednou neinkasovat je něco naprosto bizarního. Je jen těžko uvěřitelné, že modrožlutý tým trefil branku častěji než jednou za minutu!

Švédky svým výkonem francouzské soupeřky deklasovaly a hru jim pořádně znechutily. Na takový výprask se jen tak nezapomíná. Přitom se v několika posledních letech objevují názory, které hlásají, jak se rozdíly mezi severem a zbytkem světa v tomto stále populárnějším sportu stírají.

Kdo by však chtěl vidět špičkový florbal, pustí si utkání Finska, Švýcarska, Švédska, případně "věčně čtvrtého" Česka. Na paty této čtveřici šlapou Lotyši, Rusky, Němky a Norky. Bohužel další země zůstávají hodně daleko za elitou a pak jsou k vidění zápasy jako ten středeční.

Snad se francouzské nešťastnice z potupné prohry brzy oklepou a příště najdou recept na to, jak favoritkám aspoň trochu zatopit. Přeci jen takový florbal může jen těžko bavit i toho nejzarytějšího fanouška.