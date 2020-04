Cyklista Thomas pojede tři dvanáctihodinovky

Tři dvanáctihodinovky na cyklistickém trenažéru si naplánoval na příští týden předloňský vítěz Tour de France Geraint Thomas. Velšský cyklista tím chce během boje s pandemií koronaviru vzdát hold britským zdravotníkům, jejichž směny obvykle trvají půl dne, a vybrat pro ně 100.000 liber (přes tři miliony korun).

Hvězda stáje Ineos odstartuje do své první "směny" ve středu v půl osmé ráno, ve čtvrtek a pátek má v plánu absolvovat doma v garáži další dvě.

Cyklistická sezona je přerušena minimálně do 1. června a otazník visí i nad hlavním závodem roku Tour de France, která má odstartovat 27. června. Thomas doufá, že se "Stará dáma" pojede. "Samozřejmě jsou teď důležitější věci, kterými se musíme zabývat, ale jak jen to bude možné a bezpečné, rád bych jel. Je to pro nás vrchol sezony. Modlím se za to, abychom mohli letos závod jet," řekl druhý muž loňského ročníku stanici BBC.

Organizátoři Tour už se smiřují s tím, že závod budou muset posunout. Rušit 107. ročník nechtějí.