Cyklisté vstoupili do hor: domácí triumf a lídr, co zaskočil vrchaře

Francouzský cyklista Julian Alaphilippe vyhrál po samostatném úniku první horskou etapu Tour de France a postaral se tak zároveň o premiérový úspěch domácího jezdce v letošním ročníku. Vedení v průběžném pořadí si upevnil belgický lídr stáje BMC Racing Greg van Avermaet, který dojel čtvrtý. Náskok před Britem Geraintem Thomasem zvýšil na 2:22 minuty.

Olympijský šampion Van Avermaet, jenž se do žlutého trikotu lídra oblékl po třetí etapě, překvapivě v kopcích držel tempo s nejlepšími vrchaři. Mezi prvními zdolal i náročné stoupání nejvyšší kategorie na Montée du plateau des Gliéres a až do konce se držel v čelní skupině uprchlíků.

"Měl jsem po dni volna pořád spoustu sil. Vyčíhl jsem správný moment a věděl jsem, že dneska bude můj den," řekl Van Avermaet. "Byl to můj druhý útok ve žlutém po etapě do Roubaix, to je něco mimořádného," pochvaloval si vyhlášený klasikář.

Z ní se v posledním stoupání utrhl kapitán stáje Quick-Step Alaphilippe a v závěrečném sjezdu do cíle 158,5 km dlouhé trasy z Annecy do Le Grand-Bornand premiérový triumf na Tour v kariéře uhlídal. "Nemám slov. Vybojovat vítězství na Tour byl vždycky můj sen. Všechno mi běželo hlavou, všechna ta práce, moje rodina," řekl Alaphilippe.

Druhý Španěl Jon Izaguirre z týmu Bahrajn-Merida dorazil s odstupem 1:34 minuty, třetí Estonec Rein Taaramäe ztratil 1:40. O čtyři sekundy za ním dojel Van Avermaet.

Hlavní skupinu favoritů přivedl do cíle etapy se ztrátou 3:23 na vítěze na sedmém místě Ir Daniel Martin. Desátý přijel Thomas, jeho kolega z týmu Sky a obhájce titulu Chris Froome, jenž měl na šotolinové pasáži v závěru nejtěžší vrchařské prémie defekt, byl klasifikován na 15. příčce. V celkovém pořadí zaostává za Van Avermaetem na šestém místě o 3:21 minuty.

Náročné trasy v Alpách čekají cyklisty i v dalších dvou dnech. Ve středu je na programu 108,5 kilometru dlouhá etapa z lyžařského střediska v Albertville, do cíle v La Rosiére musejí cyklisté zdolat mimo jiné dvě stoupání nejvyšší kategorie.