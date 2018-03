Davy aplaudovaly. V Deštném jim nad hlavami létali lyžaři

Světová akrobatická freeski elita se o tomto víkendu sjela do Deštného v Orlických horách na sedmý ročník akce Soldiers, která byla zároveň jako zlatý event součástí uznávané světové série AFP. Na největším skoku celé tour lyžaři předváděli šílené kousky, u nichž se tajil dech. V bitvě o celkový triumf se nakonec trošku překvapivě radoval mladý Švýcar Colin Wili, za nímž skončil jeho krajan a vítěz olympijské kvalifikace z Pchjongčchangu Oscar Wester.

Z těch čísel, která dokumentovala výšku skoku, se možná někomu zamotala hlava. Odrazová hrana čněla devět metrů nad zemí a jezdci létali do dáli několik desítek metrů. Ve skutečnosti to vypadalo ještě více monstróznějí než na papíře. Dvoudenní show nabídla několikrát momenty, kdy už to vypadalo, že jezdec doskok nemůže ustát, ba dokonce přežít. Ale ve výsledku z toho byl čistý dopad.

Davy obklopující samotný skok a doskočiště ve tvaru pěchotního srubu dostávaly podobné momenty do varu. Sobotní finále sledovalo odhadem dva až tři tisíce lidí a leckdo z nich měl s gravitací větší problém než samotní freeskieři, protože místa ke sledování se povětšinou nacházela v prudkém svahu a každý z přítomných se snažil zaujmout tu nejlepší pozici a občas byla k vidění akrobacie i v publiku.

Mladý Švýcar se točil ze všech nejvíce

Vítězem se stal devatenáctiletý Wili. Ten předvedl nejpovedenější trojici skoků (Left rodeo 720 lead tail, Switch DUB bio 1260 mute a Right DUB bio 1260 boro), přičemž rozhodoval styl a technické provedení. Číslice u názvů jednotlivých skoků přitom značí počet otoček ve vzduchu, a leckomu by se u jeho skoků zatočila hlava, byť by si je vyzkoušel na kolotoči.

Sobotnímu grandióznímu finále předcházela ještě páteční exhibice, kde došlo i na oblíbené skupinové přeskoky. Hodně lidí se ale pobavilo například i při přehazování batohu mezi dvěma souběžně letícími ridery.

ZÁZNAM Z AKCE:

K celé akci neodmyslitelně patřil i mimosoutěžní program, který proběhl v příznačně pojmenovaném Jägermeister párty stanu. Na baru šlo potkat i samotné skokany, jež zde hledali odreagování. Na parketu pro více než tisíc lidí se představilo několik hudebních formací. Za zmínku stojí dámská část známé ruské skupiny Little Big nebo česká hiphopová legenda PSH. Mezi dalšími účinkujícími byli třeba Maniak nebo Mike T.