Draft z pohodlí domova: očekávaná jednička, Miami šlo do rizika

V USA to bývá celonárodní show se vší pompézností, letos však ne. Kvůli pandemii nového typu koronaviru zůstalo Las Vegas, které draft NFL pořádalo, prázdné. A tak samotní hráči, trenéři, fanoušci, ale i komisař soutěže Roger Goodell zůstali doma u monitorů či televizorů a tam sledovali první kolo dražby talentů zámořské ligy amerického fotbalu.

Největší zájem bývá tradičně a zcela logicky o prvně jmenovaného hráče. Privilegium zahajovat volbu měli v Cincinnati a tamní vedení nemůže být šťastnější. Podle předpokladů si Bengals zvolili quarterbacka Joea Burrowa. Hvězda louisianské univerzity byla nejvýraznější postavou loňské sezony NCAA a svůj tým dovedl až k vítězství v národním finále.

Mladík z Ohia je ceněný pro svoje vůdčí schopnosti, což je pro jeho post velmi důležité, a skvělé čtení hry. Trápící se celek Cincinnati tak konečně získal do svých řad nadějného vůdce a výraznou marketingovou značku.

For the first time in the common draft era, three straight Heisman Trophy winners have been selected No. 1 overall in the #NFLDraft 🏆 pic.twitter.com/C0Wjibj1WR

Ani na druhé pozici se nezrodilo překvapení. Washington si vybral Chase Younga. Tento defenzivní end je dle mnohých analýz vůbec nejlepším fotbalistou, který byl v draftu k mání. A tak i u Redskins zavládlo pochopitelné nadšení. Ďábel z Ohio state je brán jako generační talent, jenž by se měl stát tváří nově formované obrany kouče Rona Rivery. Jeho rychlost a schopnost pronikat přes lajny soupeře je s trochou nadsázky mimozemská.

Na třetím místě byl vybrán Detroitem cornerback Jeff Okudah. Zde už se předdraftové tipy zásadně lišily. Někteří příznivci Lions s volbou mladého zadáka nesouhlasili. Jestli to bude geniální tah vedení, nebo propadák, ukáže až čas. Každopádně pochybnosti jsou už nyní.

Po elitní trojici přišlo nervózní čekání na netradiční jméno. Tua Tagovailoa. Havajský quarterback byl ještě před půl rokem jasnou očekávanou jedničkou, ale po vážném zranění kyčle nebylo vůbec jisté, jestli se vůbec vejde do prvního kola. Vešel. Miami nutně potřebovali rozehrávače pro budoucnost, a i když je momentálně hvězda Alabamy mimo hru, má v sobě talent ovládnout celou NFL.

Delfíni po šikovném plejerovi sáhli, přestože v současné době neměli možnost mu provést zdravotní testy. Touha po něm ale převládla, a tak se na Floridě těší ze zisku nového quarterbacka. Hlasy ze zámoří jednohlasně uvádějí, že tento riskantní tah byl správný a tým z východního pobřeží by z něj mohl dost vytěžit.

Hned za ním šel další rozehrávač Justin Herbert, který zamířil do Las Angeles Chargers. Tam po odchodu legendy Philipa Riverse nutně potřebovali zaplnit místo za centrem. Posledním quarterbackem v prvním kole byl na 26. místě zvolen Jordan Love. Bez ohledu na to, že na této pozici mají megastar Aarona Rodgerse.

"Rodgers nebude mít z téhle volby zřejmě velkou radost. Ale Love se stejně potřebuje minimálně jeden až dva roky učit za zády zkušenějšího quarterbacka. Talent má obrovský, některým připomíná i Patricka Mahomese, letošní MVP Super Bowlu," nešetřil chválou bývalý skaut NFL Daniel Jeremiah.

And that wraps up the first round of the #NFLDraft



What do you think of your team's selection(s)? 🤔 pic.twitter.com/23UtlC7N8L