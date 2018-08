Dva jsme se prali a smál se Polák Maksel, litoval Kelemen

Zklamáním skončilo pro české dráhaře mistrovství Evropy v Glasgow. Na medaili nedosáhli přes smělé plány ani v závěrečný den programu na velodromu Chrise Hoye, přestože do keirinu nastoupili Pavel Kelemen a Tomáš Bábek, dvě největší české dráhařské hvězdy současnosti.

Mistr Evropy v keirinu z roku 2016 Bábek i jeho předchůdce na evropském trůnu Kelemen skončili v prvním kole mimo dvě postupové pozice. V pětičlenné opravě o jedno postupové místo, kdy už se zdálo, že českým barvám nemůže další fáze závodu uniknout a rozhoduje se jen o jménu postupujícího, jim však ukázkově vypálil rybník v závěrečné rovince polský jezdec Krzysztof Maksel.

"To byla celkově nešťastná jízda. Dernař jel o kolo navíc, já jsem si toho všiml, ale furt se jelo. Pak se to odstřelilo a jelo se znova. Vyšlo to nešťastně, že jsme se naháněli s Tomem. Každý měl jasnou taktiku, že chce postoupit. Dva jsme se prali a třetí se směje. Polák nás tak trochu vypekl. Myslel jsem, že je to mezi námi, a na cílové rovince jsem viděl, jak tam přijel Polák a skočil nás na pásce," popsal Kelemen.

"Tenhle závod je nevyzpytatelný, ale s tím se musí člověk umět poprat. Když se nezadaří, je to hodně trpké, ale člověk na tom musí vidět pozitivum, že jsem bojoval a dal jsem do toho úplně všechno. Bohužel to dneska o kousek nestačilo. Taky bylo nešťastné, že jsme se tam s Pavlem oba potkali a oba jsme chtěli postoupit," mrzelo Bábka.

Domníval se, že Makselovi připravili nadějnou pozici pro útok sami s Kelemenem. "Normálně už by tam asi nedojel. Ale tím, že jsme s Pavlem spolu začali bojovat a jeli dost dlouho nad sebou, tak se tam vytvořila vzduchová bublina, které využil, v poslední chvíli nás oba dva přelítnul a smál se on," uvedl jednatřicetiletý Bábek.

Přiznal, že polský soupeř je oba zaskočil. "Ani jeden z nás nevěděl, kde se tam ten Polák vzal. Pavel bojoval o postup, já bojoval o postup, tam se nedalo dělat nic líp. Každý z nás chtěl postup, bohužel se to nepovedlo ani jednomu z nás a rozjeli jsme to Polákovi. Keirin je tvrdý, ten se s nikým nemazlí," prohlásil Bábek.

"Dneska keirin nevyšel, jak jsme si představovali. Mně už asi dneska došlo. V první jízdě jsem nastoupil do plných, třikrát za mnou šlápli a byli přede mnou. Už za dernou se mi nejelo dobře a nevyšlo to," doplnil sedmadvacetiletý Kelemen.

Připustil, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem je s ohledem na konkurenci velmi tenká. "Je tam hrozně dobrých lidí. Někteří mají výkonnost větší, třikrát šlápnou a jsou před vámi, ale je tam deset dvanáct lidí, jejichž výkonnost je podobná. Samozřejmě jsem čekal víc, ale není všem dnům konec, máme dlouhou sezonu před sebou," řekl Kelemen.

Evropský šampionát byl důležitý i tím, že je prvním započítávaným do olympijské kvalifikace. "Atakovali jsme první desítku. Musíme určitě na něčem pracovat, kvalifikace začala, ale je ještě dlouhá. Nebyl bych úplně skeptický. Máme však každopádně na čem pracovat," přiznal Kelemen.

Zaměřit se chce především na hrubou sílu. "Teď se to jezdí na těžké převody, že už mi někteří nepřijdou jako cyklisti, ale jako vzpěrači. Soustředit se na hrubou sílu a na těžké převody. Musíme to probrat s trenérem. Na sílu musíte trochu vyzrát. Určitě je třeba posilovna, těžké převody a dát tam na dřevě tu rychlost," popsal Kelemen.

Pro české dráhaře je vše o to složitější, že v Čechách velodrom s dřevěnou dráhou nemají. "To je další problém, který řešíme dlouhou dobu. Když trénujete na jiné dráze, než na jaké jedete závod, je to rozdíl. Na betonu nikdy nezískáte takovou rychlost jako na dřevě," uvedl Kelemen.