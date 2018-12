Fantastický zážitek, říká český jezdec Kamil Papoušek o vítězství v O2 areně

Parádní tečku za svou sezonou udělal při Global Champions Prague PlayOffs parkurový jezdec Kamil Papoušek. V sedle Lokiho se postaral o jedno ze dvou českých vítězství v doprovodných soutěžích, v sedle Great Feeling navíc přidal ještě třetí místo.

"Oba koně vyhráli už před měsícem závody v Rakousku a ukázali, že jim hala vyhovuje. Ale trochu obavy jsem přece jen měl, protože hala, na kterou jsme zvyklí, je něco jiného než O2 arena," říká Papoušek.

S velkolepým prostorem i početným publikem se však on i jeho čtyřnozí parťáci vyrovnali skvěle. "Chovali se bezvadně, necítil jsem, že by na něco koukali nebo jim bylo něco nepříjemné. Z toho jsem byl mile překvapený," libuje si.

Ani tlak natěšeného domácího publika si nijak nepřipouštěl. "Když jsem zjistil, že koně nemají s arénou problém, tak jsem nechtěl oproti jiným závodům nic měnit. Chtěl jsem to brát jako každý jiný závod, a možná i díky tomu, že jsem si z toho nedělal žádnou těžkou hlavu, to vyšlo."

S Great Feelingem dojel na bronzové pozici v CSI2* s výšku překážek 135 cm, s Lokim ovládl dvoukolový závod stejné kategorie s překážkami ve výšce 140 a 145 cm, a potěšil tak i americkou majitelku vítězného koně.

"Když se naskytla možnost, že bychom mohli v Praze startovat, tak jsem ji oslovil, jestli by o to měli zájem. Hned to uvítala, že si udělají výlet s celou rodinou, protože tu ještě nikdy nebyli a také Lokiho viděli poprvé naživo až teď," vypráví Papoušek.

Zároveň ale přiznává, že z přítomnosti majitelky byl zprvu maličko nervózní. "Loki toho v sezoně vyhrál opravdu hodně, tak jsem si říkal: Teď přijede majitelka, bude mít nějaké očekávání a zrovna to třeba nedopadne dobře. Nakonec to však klaplo skvěle," směje se český reprezentant. "Po závodech zašla do stáje si ho pohladit a dát mu jablko, byla z Prahy a závodů úplně nadšená."

Jen v superlativech mluví o celém Global Champions Prague PlayOffs také Papoušek. "Nádherná akce, velkorysá, perfektní. Včetně show okolo, doprovodného programu, světel, hudby... Opravdu skvělá prezentace našeho sportu i pro lidi, kteří se ke koním třeba jinak nedostanou," chválí 41letý jezdec.

V paměti mu kromě výtečných sportovních výkonů zůstane i dekorování po jeho vítězství. "Fantastický zážitek. A moc hezký pocit, když z tribun volají vaše jméno," říká Papoušek, který pražský úspěch řadí hodně vysoko. "V této sezoně určitě k těm největším. Vzhledem k tomu, jakou jsem měl letos sestavu koní, tak jsem se zúčastňoval spíš soutěží pro mladé koně a větší závody jsem moc nechodil. I proto si tohoto vítězství moc vážím."

Také celkově hodnotí končící rok 2018 jako vydařený. "Byla to veleúspěšná sezona poté, co jsme všechny starší koně prodali. Ten jeden skáče Světový pohár, už chodí pětihvězdičkové mítinky, z toho mám velkou radost," zmiňuje Papoušek Flyinga a ani mu není líto, že už není v jeho sedle. "Čtyři roky jsem se s ním piplal a teď mě těší, že jsme ho někam dostali a je schopný chodit velké závody."

Ostatně jezdec ze Srnína u Českého Krumlova počítá s tím, že úspěšný Loki časem napíše podobný příběh. "Myslím, že mi asi taky dlouho nevydrží," usmívá se Papoušek. "Tak to prostě je. Někdo tohle dělat musí a mě moc baví ty koně vychovávat."

Hned v týdnu po pražské galashow mu přivezli nové tříleté koně, takže o práci má postaráno. I v příští sezoně se tak bude věnovat hlavně mladým koním, jeden velký cíl ale pro rok 2019 má už teď v hlavě. "Na podzim se znovu budou konat závody v O2 areně, tak tam bych se chtěl znovu podívat," těší se na již ohlášený návrat Global Champions League do Prahy.