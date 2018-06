Forma jde nahoru, chceme medaili, říkají Sluková s Hermannovou

Plážové volejbalistky Markéta Sluková s Barborou Hermannovou jsou na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Ostravě mezi nejlepšími čtyřmi páry. V neděli budou v Dolní oblasti Vítkovic bojovat o postup do finále s Němkami Victorií Bieneckovou a Isabel Schneiderovou.

"Strašně chci dál, ale už jsem také strašně spokojená, protože my vždycky říkáme, že náš cíl je top desítka. Postup ze skupiny je to první a všechno nad to záleží na losu a všech možných faktorech. Na tom, jak se nám zadaří. A teď se nám daří a jde to nahoru. Tak strašně doufám, že nějakou placku odsud odneseme," řekla novinářům Sluková po vítězném čtvrtfinále.

České reprezentantky se tak nejspíše mohou těšit na další zásilku sladkostí, které za výkony dostávají na hotelu. "Nosí nám tam dortíčky, tak čekáme, co donesou zítra. Začali dvěma malými marlenkami a čokoládkou, dneska už dortíčky. Tu porci zvětšují, jsem zvědavá, co připraví na zítra," usmívala se Hermannová.

Češky ve čtvrtfinálovém klání s Němkami Chantal Laboureurovou a Julií Sudeovou od prvního podání mířily za postupem. Vývoj zápasu měly pevně ve svých rukou. "Já jsem jen stála u sítě a koukala, jak kolem mě švihá Makin servis. Ona udělala velmi dobrý začátek, že odzbrojila Chantal Laboureurovou od jejího sebevědomí, které ona docela má. Podařilo se nám ji hned od startu ubránit, čímž jsme jí dali takovou stopku, a chvíli trvalo, než se rozehrála," řekla Hermannová.

Domácí volejbalistky se znovu nemohly nabažit energie, která se na ně hrnula z tribun. "Nebudeme si nic nalhávat, tady je to boží. Lidi křičí s náma a to je další impulz. Obecně se snažíme atmosféru společně vytvořit na hřišti, když se nám zadaří. Bez ohledu na to, jestli jsme v Čechách, nebo někde jinde. Spíš jde o pocit zadostiučinění a užití si toho, že práce, kterou jsme odvedly, se podařila," řekla Sluková.

Na Slukovou s Hermannovou nyní vyšla další německá dvojice. "To bude boj na život, a jak se to říká, ...na smrt. Jde to nahoru, a tak strašně doufám, že nějakou placku odsud odneseme. A pevně doufám, že tu nejkrásnější," dodala Sluková.