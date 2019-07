Francouzské zoufalství. Jak 19. etapa lámala srdce

Letošní Tour de France je extrémně vyrovnaná, dokonce natolik, že na celkové vítězství před (osudnou) 19. etapou mělo zálusk šest cyklistů. Jenže stalo se to, co nemohl nikdo čekat. Krupobití, sníh a silný vítr odvály francouzské šance na radost po nedělním posledním závodě do nenávratna.

Páteční etapa slibovala tuhý boj na dvou frontách. Jelo se o žlutý trikot o nejlepšího jezdce v celkovém pořadí a také o puntíkovaný, který připadá nejlepšímu vrchaři. Zatímco však zápolení mezi Bardetem, Wellensem, případně Carusem není tak sledováno, souboj o nositele žlutého trikotu po cíli v Paříži má takřka globální dosah.

Už dlouho neměla pořadatelská země takové ambice na celkového vítěze jako letos. V médiích se skloňovala jména jako Pinot nebo Bardet. K nim se v průběhu soutěže přidal trochu nečekaně Julian Alaphilippe, což francouzské naděje zase trochu pozvedlo. Co však po čtvrteční etapě vypadalo reálně, v pátek bylo fuč.

Romaina Bardeta, lídra stáje AG2R La Mondiale, nezachytila Tour de France v takové formě, aby mohl usilovat o nejlepšího muže v poli. Možná ho svázalo očekávání francouzského lidu, protože několik dní před startem se objevil v médiích jako jeden z aspirantů na celkové vítězství. To, že to vnímal, pouze doložila slova, kterými na článek reagoval: Nedostávejte mě pod tlak, nejdu Tour de France vyhrát.

A taky že ne. První týdny ukázaly, že opravdu v současné chvíli na ty nejlepší nemá. Proto je pro domácí fanoušky potěšující "alespoň" fakt, že je průběžným lídrem o trikot pro nejlepšího vrchaře.

To jeho kolega Thibaut Pinot byla jiná písnička. Před začátkem Tour řekl, že nikdo ho nedostane pod takový tlak jako on sám. Věděl, že hlavně na něj bude upřena veškerá pozornost, co se týče nadějí na nejlepšího jezdce pořadatelské země.

Vše šlo podle plánu. Od 6. etapy se držel stále v top 10, dokonce byl chvilku průběžně třetí, jednu etapu dokázal i vyhrát. A to všechno s tím, že jeho nejsilnější dny (horské etapy) teprve přijdou.

Jenže, jakmile se začalo opravdu závodit, Pinot skončil. Skvělý vrchař ve výborné formě, jenž měl atakovat popředí právě v páteční a následně pak v sobotní etapě, byl donucen odstoupit.

Důvod? Trhlina ve svalu. Dle zdrojů blízkých závodu si měl úraz přivodit již v o den dříve. Jako správný bojovník nechtěl nic vzdávat. Když ale v pátek ujel 30 kilometrů a poté sesedl z kola a začal plakat, bylo to jasné. Potvrdily se hlasy, že po čtvrtečním závodě na hotelu sotva vyšel schody.

"Po Pyrenejích jsem si myslel, že mám na to zvítězit. Jenže člověk nikdy neví, co se stane," řekl dosud průběžně pátý Pinot. Tak skončila největší francouzská naděje. V slzách. Se zlomeným srdcem jeho i několika dalších milionů Francouzů.

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk - Tour de France™ (@LeTour) 26. července 2019

Po tomto momentu se oči všech obrátily na Juliana Alaphilippea. Na chvíli. Tomu totiž při skoro 13kilometrovém stoupání ujeli všichni, se kterými bojoval. Jako hladoví supi se kolem něj prohnali Bernal, Thomas, Kruijswijk i Buchmann. Situace byla ještě o to horší, protože k sobě neměl nikoho ze své stáje, kdo by mu s kopcem pomohl.

Zde ztratil natolik, že ho ve virtuálním pořadí předběhl Egan Bernal a svůj náskok stále navyšoval. Když už se Alaphilippe po úmorném šlapání vyškrábal nahoru, přišel dlouhý, jeho velice oblíbený sjezd. V něm se očekávalo, že naopak kolem půl minutky nažene.

Ale stalo se něco, co nikdo nečekal. Pořadatelé závodníky začali zpomalovat a signalizovali, že závod přerušují. Kvůli nepřízni počasí u lyžařského střediska Tignes, kde byl naplánovaný cíl, vládlo silné krupobití a sníh. Silnicí se valily proudy vody.

The route of the race when the race has been stopped.



L'état d'une partie du parcours lorsque la course a été arrêtée. #TDF2019 pic.twitter.com/eHIxMR60RI - Tour de France™ (@LeTour) 26. července 2019

Naneštěstí pro Alaphilippea se jako výsledný čas započítává ten, který měli cyklisté na vrcholu posledního stoupání. Na tom, kde dlouhodobý lídr celé Tour tolik ztratil. S rozhodnutím musel souhlasit, i když zprvu kroutil hlavou.

"Odevzdal jsem ze sebe všechno. Porazili mě silnější jezdci," řekl po závodě trochu rezignovaně. Před sobotní etapou, která je poslední, kde se bude rozhodovat o celkovém vítězi, je všem jasné, že Alaphilippe je mimo hru.

Nutno dodat, že za své vystoupení si zaslouží veškeré uznání. Jel s takovým entuziasmem, že opanoval i časovku, ve které k favoritům zdaleka nepatřil.

Pro celou Francii byla 19. etapa osudná. Tour de France opět nevyhraje Francouz. Tím posledním je tak stále Bernard Hinault z roku 1985.