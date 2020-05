Galavečer UFC ukončil ve Spojených státech sportovní půst

Galavečer smíšených bojových umění organizace UFC ukončil ve Spojených státech amerických nucenou pauzu ve sportovním dění. V Jacksonvillu na Floridě se uskutečnilo jedenáct duelů před prázdným hledištěm haly pro 15.000 lidí, diváci mohli souboje sledovat pouze v televizi v přímém přenosu ESPN.

Galavečer se měl původně odehrát 18. dubna v New Yorku. Pět dalších mítinků nejprestižnější světová organizace MMA kvůli pandemii koronaviru zrušila, Jacksonville teď ale bude dějištěm hned tří akcí během osmi dnů. Pro potřeby konání plnokontaktních soubojů v době koronavirové krize vypracovala UFC pětadvacetistránkový koncept dodržování hygienických zásad a dostala svolení úřadů.

Základním předpokladem je masivní testování na koronavirus. Podstoupit ho musí před zápasy všichni aktéři včetně rozhodčích i zástupců médií. Před sobotní akcí bylo onemocnění covid-19 zjištěno u zápasníka Ronalda Souzy a dvou členů jeho týmu. Všichni tři museli do karantény. Během večera je mimo dalších hygienických opatření povinná například kompletní dezinfekce klece po každém duelu.

"Žijeme v jiném světě, než jaký byl před dvěma měsíci. Ale ten systém funguje. A do příští soboty dokážeme, že profesionální sport se může bezpečně vrátit," konstatoval prezident UFC Dana White. K uspořádání galavečera mu pogratuloval i americký prezident Donald Trump, který návrat "živého" sportu alespoň na televizní obrazovky jednoznačně přivítal. "Chceme ho zpátky. Je to důležité. Začněte zase hrát ligy. Dodržujte sociální odstup a vše, co je třeba, ale sport potřebujeme," vzkázal Trump na videozáznamu.

V USA se nákaza covidem-19 potvrdila už u více než 1,3 milionu lidí. Celkový počet obětí s touto nemocí v zemi přesáhl 78.000. Kvůli pandemii jsou přerušeny všechny populární profesionální ligy, basebalová NBA, hokejová NHL i fotbalová MLS, baseballová MLB start odložila.