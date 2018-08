Gól byl bonbonek, slíbil jsem ho holkám, radoval se Skácel

Po vítězství nad Duklou měl hned trojnásobnou radost. Získal se spoluhráči cenný skalp soupeře, vsítil jednu branku a navíc splnil slib. Dvěma malým dcerkám slíbil přesně v den jejich narozenin gól, a to se mu také povedlo. Na tribuně k tomu sledovala výborný výkon Příbrami celá rodina. "Jsem za gól strašně rád. Je to takový bonbónek," radoval se po závěrečném hvizdu.

Příbram se po návratu do nejvyšší soutěže uvedla dobrými výkony, které potvrdila i proti Dukle. Pražský celek vyprovodila domů výsledkem 4:0 a s přehledem si zajistila tři body. Jednu z tref svého týmu zařídil také matador Rudolf Skácel, jenž se v lize trefil po dlouhých devíti letech. Naposledy se do střeleckých statistik ligy totiž zapsal v roce 2009.

Svým přesným zásahem zkraje druhého poločasu načal gólový účet zápasu a nakopl vlastní celek na cestě k vítězství.

"Bylo to těžké ve skluzu trefit, ale Jan Matoušek mi to super nahrál a já to tam doklepl. Je to důležité vítězství. Zvláště před zápasem na Spartě," řekl devětatřicetiletý univerzál.

A chválil především mladého spoluhráče, kterého nedávno ulovila Slavia a nechala prozatím v Příbrami.

"Pro něj je super, že tu ještě zůstane. Jsme jeden tým a Maty je jeho důležitou součástí. Je důležité, abychom ho dostali do jeho módu. Když se to povede, tak je pak nezastavitelný. Hráči kolem ho musí dostat do pohody, pak je rozdílovým hráčem," hodnotil kvality talentovaného mladíka.

Ze svého střeleckého zápisu měl ale několikanásobně větší radost. Obzvlášť proto, že svými dvěma dcerkám, jež v sobotu slavily své první narozeniny, slíbil gól.

"Jsem za ten gól strašně rád. Má pro mě o to větší cenu, že pomohl k vítězství a že moje dcery mají dnes první narozeniny. Takže to je takový bonbónek. Běžel jsem je pozdravit, protože jsem holkám gól slíbil," usmíval se.