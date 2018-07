Golfista se nechal napálit holičem, následně ztratil vedení

Úspěšně prošel cutem a snil o obhajobě titulu. Američan Jordan Spieth vedl po dvou dnech na majoru British Open, když se dostal se součtem mínus čtrnácti ran pod normu hřiště. Následně se nechal ostříhat v místě turnaje a to ho stálo nejen nečekaně jiný účes, ale i více peněz a s ním i propad v celkovém pořadí.

Nejstarší ze všech hlavních golfových turnajů a jediný konaný mimo americké území vstupoval do svého třetího hracího dne. Obhájce titulu Američan Jordan Spieth na jeho začátku zaujal tím, že má nečekaně nový sestřih a publikum i novináře nezaujal pouze svou hrou, avšak nově i účesem. Když si sundal čepici, tak bylo jasně vidět, že má vlasy po stranách a na týlu hlavy hodně nakrátko střižené. Podle jeho vlastních slov se nejednalo o jeho vysněný sestřih.

"Chtěl jsem ostříhat jako obvykle, ale holič to viděl jinak. Je to velmi britské. Vyholené po stranách a delší vlasy nahoře. Je to, jak to je. Je léto, sedí to k tomu," řekl Spieth poté, co se výborným sobotním výkonem dostal na dělené první místo v turnaji. To však ještě nevěděl, že místo klasických devíti liber jich zaplatil za daný sestřih rovnou dvacet. Jak sám 24letý golfista přiznal, jednalo se o formu dýška.

To však netušil, že nový sestřih nevzbudí jen zájem veřejnosti a médií, ale zároveň přinese i propad celkovým pořadím na konečné dělené deváté místo. Z hráče si navíc utahovali i jeho soupeři. "Vypadá to na lampasácký sestřih," utahoval si z krajana Kevin Kisner, který měl se Spiethem a s dalšími několika golfisty společně pronajatý dům během turnaje.

Spieth už se s propadem v celkovém pořadí smířil a konečné deváté místo bral po turnaji s nadhledem. "Nemůžu vyhrávat pokaždé," řekl v klidu novinářům. "Už jsem si prošel frustrací, ale musím to přijmout," citoval Američana britský server The Guardian. "Hoganova ulička má však nyní novou vlastnost. Spiethův keř," zažertoval na závěr Američan.