Házenkářky by mohly dohrát kvalifikaci na jednom místě.

České házenkářky by zbytek kvalifikace o postup na prosincové mistrovství Evropy mohly odehrát turnajovým formátem na jednom místě. Play off o postup na světový šampionát mužů v příštím roce by se pak mohlo posunout až do července. V tiskové zprávě o tom informoval výkonný výbor evropské federace EHF, která kvůli pandemii nového koronaviru prodloužila přerušení soutěží na duben i květen. Zároveň nastínila kalendář, kdy by se mohly zápasy ovlivněné nemocí COVID-19 odehrát.

České házenkářky jsou v evropské kvalifikaci v jedné ze sedmi čtyřčlenných skupin, které se hrají systémem každý s každým doma a venku. Reprezentantky za sebou mají dva z šesti zápasů a po dvou výhrách jsou o skóre druhé v tabulce za Švédskem. Právě se Seveřankami měl český celek hrát dvě utkání v březnu, současná pandemie však duely odložila na neurčito.

EHF zvažuje, že by formát kvalifikace výjimečně pozměnila a zbývající čtyři kola by se odehrála od 3. do 7. června na jednom místě. Neuvedla však, který ze států by zápasy hostil.

Koronavirus by podle EHF zároveň posunul play off kvalifikace o mistrovství světa házenkářů, které se mělo hrát v první polovině června. Český tým by k dvojzápasu proti Černé Hoře o účast na šampionátu nastoupil až v týdnu od 29. června do 5. července.

O týden dříve by se podle nastíněného kalendáře utkaly Karviná s Duklou Praha ve čtvrtfinále Vyzývacího poháru. Původně se měl dvojzápas uskutečnit na konci března.

EHF zároveň stanovila nejzazší termíny, do kterých musí být jasno nebo případně jednotlivé soutěže zrušeny.

Český svaz je rád, že evropská federace zveřejnila možný kalendář zápasů dříve než původně avizovaného 12. dubna. "Samozřejmě chápeme, že tato informace není a ani nemůže být finální a závazná. V červnu, tedy v době případného konání uvedených akcí EHF, bude totiž s největší pravděpodobností v jednotlivých zemích odlišný přístup vlád k akcím podobného typu. A to bude mít dozajista vliv na rozhodování EHF o jejich osudu," uvedl prezident českého svazu Jaroslav Chvalný.

"Nicméně fakt, že soutěže EHF se neuskuteční ani v dubnu a květnu a jsou známé termíny, do kdy EHF nejpozději může přesunuté akce definitivně zrušit, jsou pro nás cenné. Eliminují totiž některé scénáře dokončení našich nejvyšších soutěží," dodal Chvalný pro svazový web. O osudu zbytku sezony v českých nejvyšších soutěží se má rozhodnout do 15. dubna.