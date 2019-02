Helena Havelková bude hrát čtvrtfinále volejbalové Ligy mistrů

Aktuálně nejlepší česká volejbalistka Helena Havelková se s ruským týmem Dinamo Moskva probojovala do čtvrtfinále evropské ligy mistrů. Smečařka, která v ruském klubu hraje svou první sezónu, patří dlouhodobě mezi největší opory týmu.

Havelková si se svým týmem připsala v posledním zápase hlavní části ligy mistrů vítězství 3:1 nad polským týmem Chemik Police a slaví postup do čtvrtfinále. Nejvýraznější ikona českého ženského volejbalu posledních deseti let neskrývala po vyhraném utkání radost. "Měly jsme za úkol vyhrát utkání jakkoliv. Polky už věděly, že nepostoupí, takže hodně riskovaly. Jsem ráda, že jsme to skvěle ustály jak na příjmu, tak při útoku a vyhrály 3:1." říká Havelková.

Klopýtnutí na začátku

Přední tým ruské soutěže klopýtnul při cestě do čtvrtfinále hned v prvním zápase dvacetičlenné skupiny. S tureckým Fenerbahce vstoupil do hlavní soutěže prohrou. Reputaci od té doby pečlivě napravuje a ve skupině dvakrát porazil rumunský tým CSM Bukurešť a následně i polský Chemik Police. Při odvetě s Turkyněmi si moskevský tým připsal dva body za výhru v tiebreaku. Po pěti výhrách v řadě si tak volejbalistky Dynama Moskva zajistily postup mezi osm nejlepších týmů Evropy.

"Rusko platí všeobecně za jednu z nejbohatších a nejlepších lig světa. Dinamo Moskva je záruka kvality samo o sobě a v evropském měřítku se jedná určitě o jeden z deseti nejlepších týmů," říká k pozici moskevského klubu Martin Lébl, bývalý český reprezentant a spolumajitel hráčské agentury SportFin.

Soupeře pro čtvrtfinále určí los

V konkurenci dvacítky předních evropských týmů postupuje Dinamo Moskva mezi osm nejlepších, které se od 13. a 22. března utkají o postup. S kým se v play off utká určí los, který proběhne 1. března a rozhodne mezi dvojicí tureckých týmu Vafikbank, Eczacibasi a italským Scandicci.

O Heleně Havelkové

Helena Havelková je v současnosti jedna z největších ikon českého ženského volejbalu. Svou kariéru začala ve dvanácti letech v TJ Lokomotiva Liberec, kde hrála do roku 2005. Po přestupu do SK Slavia Praha, odešla v roce 2007 za svým volejbalovým snem do Itálie do týmu Sassuolo IT a následně do klubu Yamamay Busto Arsizio, kde získala své první tituly v evropské lize

Z Itálie v roce 2012 pokračovala na své první angažmá do ruské ligy, konkrétně do týmu Dinamo Krasnodar. Po dalších angažmá v Itálii, Turecku, Polsku a Číně se letos se v barvách Dinama Moskva pokouší získat titul ve volejbalové lize mistrů, který je zároveň posledním z evropských titulů, který jí ve sbírce chybí.

Mezi největší úspěchy kapitánky české reprezentace patří druhé místo v lize mistrů, dva tituly v CEV poháru a Superpoháru, výhra Challenge Cupu, nebo 8 titulů volejbalistky roku v Čechách i zahraničí.

O Dinamu Moskva

Klub VC Dinamo Moskva patří mezi přední týmy nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Velkoklub z ruského hlavního města musí stejně jako ostatní týmy v Rusku dodržovat pravidlo, kdy na svou soupisku může zařadit pouze dva zahraniční hráče, což klade velice vysoké nároky na jejich kvalitu. Moskevský tým bude v letošní sezóně chtít navázat na předloňskou sezónu, kdy podlehl v zápasu o bronz a skončil na 4. místě. V ruské lize patří týmu kolem Heleny Havelkové 2 místo s bilancí patnácti výher ku dvěma prohrám.