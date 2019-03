"Holubí Lewis Hamilton" byl prodán do Číny za 32 milionů

V Belgii prodali v internetové aukci "nejlepšího závodního holuba v historii" za 1,25 milionu eur (asi 32 milionu korun) do Číny. Holub jménem Armando, jemuž se přezdívá "holubí Lewis Hamilton", překonal více než třínásobně dosavadní prodejní rekord. Zprávu přinesly servery BBC a The Independent.

"Tento holub má na trati rekord, který nikdy žádný jiný holub nedorovnal. Ve fotbalovém světě by se jednalo o Lionela Messiho nebo Cristiana Ronalda. Až na takové úrovni je," řekl Nikolaas Gyselbrecht, zakladatel a generální ředitel aukční společnosti Pipa (zkratka pro celý název firmy Pigeon Paradise), jež Armanda dražila.

Na aukci nikdo netušil, že se částka za holuba vyšplhá až do takových výšin. V Číně se ale v posledních letech staly dostihové závody domácích holubů velice populárním hobby, přičemž právě holubi z Belgie jsou nejcennější.

Aukce pětiletého Armanda probíhala v neděli celý večer. S nabídkami přicházeli zájemci z celého světa včetně USA či Jihoafrické republiky. Nakonec ale zvítězil anonymní kupec z Číny. "Ve světě holubů není nikdo, koho by napadlo, že se něco takového může stát. Doufali jsme, že ho prodáme za 400 nebo že padne 500 tisíc (eur). Možná jsme malinko snili o 600 tisících," přiznal překvapený Gyselbrecht.

Star racing pigeon named Armando fetches a record €1.25 million in an online auction in Belgiumhttps://t.co/QDSJ0rTnyZ pic.twitter.com/OxOabGfkDn - TRT World (@trtworld) 17. března 2019

"Je to jako ve fotbale"

"Mnoho lidí mi zatím gratuluje. Ale je tu také skupina lidí, kterým se nelíbí, že holub stojí tolik peněz. Je to jako ve fotbale. Někteří nemohou uvěřit, že někdo zaplatí za hráče tolik peněz. Některým se to prostě nelíbí," uvedl Gyselbrecht.

Dosavadní rekordní prodej byl "pouhých" 376 tisíc eur. Prodej Armanda ho tak hravě překonal. A předčil také off-line prodej holuba jménem Mr. Fantastic, který stál rovných 500 tisíc eur.

Nový majitel ale s Armandem pro závody už počítat nemůže. V pěti letech už má nejlepší léta za sebou, do deseti let však ještě může chovat mláďata. Holubi se pak obvykle dožívají dvaceti let.