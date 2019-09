Iturria slaví první profesionální triumf, v čele stále Roglič

Po úniku v jedenácté etapě Vuelty si španělský cyklista Mikel Iturria dojel v 27 letech pro první profesionální vítězství. Celkové pořadí dál vede Slovinec Primož Roglič, který se do čela závodu vyhoupl po triumfu v úterní časovce. Dnes dorazil do cíle v hlavním poli s velkou ztrátou 18 a půl minuty na vítěze.

Iturria ujel soupeřům zhruba 25 kilometrů před cílem a v závěru etapy odolal stíhací jízdě několika pronásledovatelů. Jezdec kontinentální stáje Euskadi-Murias zvítězil v rodném Baskicku s náskokem šesti sekund před dalším Španělem Jonathanem Lastrou a Američanem Lawsonem Craddockem.

Favorité den po časovce šetřili síly na rozhodující etapy. V čele průběžného pořadí se tak nic nezměnilo, Roglič má dál téměř dvouminutový náskok na španělského mistra světa Alejandra Valverdeho.

V pelotonu dokončil 180 kilometrů dlouhou etapu ze Saint Palais do Urdaxu i český cyklista Zdeněk Štybar. V celkové klasifikaci si mírně pohoršil na 77. místo.

Čtvrteční 12. etapa z autodromu Navarra do Bilbaa měří 171,4 kilometru a peloton zavede přes čtyři stoupání třetí kategorie.

Etapa 11 - Stage 11 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @Itturri46 gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Mikel Iturria's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/m0PYVubNX8