Jsi moc rychlý, končís. Jak De Gendt zajel "nadlidský" výkon

Belgický cyklista Thomas De Gendt narazil při tréninku v domácích podmínkách na trenažéru na nečekaný problém. Třiatřicetiletý jezdec stáje Lotto-Soudal byl vyloučen z virtuálního závodu na specializovaném serveru zwift.com kvůli příliš vysoké rychlosti.

De Gendt si postěžoval, že ačkoliv byl jeho výkon během jednoho ze závodů v tomto týdnu 550 wattů, cyklista, který ho představoval ve virtuálním světě, najednou zpomalil a pohyboval se jen šnečím tempem. Program podezříval Belgičana z podvádění.

"Buď jste se nepřihlásil k tomu, že jste profesionál, nebo je něco špatně s vaším vybavením," přiblížil De Gendt důvody, proč mu nebylo umožněno pokračovat v závodu. "Byl jsem vyloučen kvůli své nadlidské síle. Můžete pro mě někdo přenastavit ty statistiky?" žádal De Gendt.

Zwift totiž spoléhá na poctivost účastníků při zadávání jejich váhy. A výslednou rychlost vypočítává na základě poměru výkonu a hmotnosti. Ve snaze omezit podvádění jsou nastaveny limity pro výkony, které jsou považovány za maximální možné. Jenže De Gendt se přes ně dostal.

Podle svých slov se jen snažil program ukázat svému týmovému parťákovi Timu Wellensovi, neboť stáj se ho chystá využívat s ohledem na pandemii koronaviru a s ní spojenou nejistotu, kdy bude obnovena závodní sezona.

"Při stoupání jsem se prostě jen dostal na čísla, kterých tak zhruba dosahuji v závodě. Nešlo o nic mimořádného, na chvilku jsem tam měl něco mezi 500 a 550 watty. A najednou jsem byl zablokován," řekl De Gendt listu Het Nieuwsblad.

"Pak už můžete šlapat, jak chcete, ale stejně jedete pomalu. U amatérských cyklistů jsou to vážně nereálná čísla, ale pro profíka docela normální, pokud chce v závodě uspět. A já měl u sebe zobrazené logo profesionála. Samozřejmě je to jen hra, ale ty hodnoty by mohly být trochu navýšeny," uvedl De Gendt s připomínkou toho, že program využívá čím dál více profesionálů pro zpestření tréninku.

"I pro mě jsou tyhle závody perfektním tréninkem," pochvaloval si. "Je náročné teď absolvovat tréninkové bloky venku, když tady mám kolem sebe jen rovinaté silnice. Na válcích si ale můžete zajet tyhle krátké závody a pak je ideální jet těch sedmnáct kilometrů na plný plyn," řekl De Gendt.