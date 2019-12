Kanoista Fuksa po Japonsku: Komfort, klid na duši i motivace

Kanoista Martin Fuksa se před pár dny vrátil z měsíčního soustředění v japonském městě Susaki v prefektuře Kóči, kde ho příští rok v létě čeká závěrečná příprava na olympijské hry v Tokiu. Pochvaloval si bydlení u vody a vlastní kuchařku. Díky tomu mohli s bratrem Petrem častěji na vodu a měli lepší stravu.

Mnohonásobný medailista z MS i ME Fuksa už byl v tomto japonském středisku potřetí. Tentokrát měl větší komfort. "Japonci nám postavili barák přímo u vody. Doteď jsme vždycky dojížděli nějakou hodinku, takže jsme chodili na vodu jen jednou dopoledne. Teď jsme měli barák přímo u vody, takže jsme chodili 70 metrů na vodu, 15 metrů do posilky a běh hnedka z pokoje. Měli jsme tam i svoji kuchařku. Prostě naprosto ideální a takhle nějak to bude určitě i v létě," pochvaloval si po dnešním křtu kalendáře agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Zvažovali, že by v rámci soustředění rodinného týmu povolali do kuchařských služeb maminku, ale ta nechtěla na měsíc opustit zaměstnání. "Takže nám reprezentační trenér sehnal bývalou veslařku Elišku Vondrovou, která umí plynně japonsky, takže to bylo taky plus. Myslím, že se to všechno osvědčilo. V létě tam pojedeme zase s ní, ona nám bude vařit. A budeme na stejném místě, jako jsme byli teď," plánoval Fuksa.

Měl pestřejší a zdravější jídelníček, než při svých předchozích japonských pobytech. "Vždycky ty minulé roky jsme jedli celý měsíc rýži, pořád měli vepřové, smažené věci. Eliška nám vařila zdravěji, měli jsme brambory, těstoviny, hodně kuřecí, hovězí a míň takových těch prasáren," popisoval šestadvacetiletý český reprezentant.

Trénování na olympiádu má pro něj zvláštní kouzlo. "Vždycky ten trénink na olympijské hry je v něčem speciální. Je takový klid na duši a hrozně si podle mě sportovec užívá to, že trénuje přímo na olympiádu, a tak to mám i já. Je do toho větší chuť, větší motivace," svěřil se.

Zaběhnuté zvyky

S aklimatizací na časový posun nemá problémy. S týmem se nyní rozhodují, s jakým předstihem před OH do Japonska odcestují. Jsou nakloněni spíše delšímu pobytu. "Bavil jsem se i s Martinem Doktorem, jak byl dlouho před olympiádou v Atlantě. On tam byl asi tři a půl týdne předem. Minimální jsou prý dva týdny, my se přikláníme ke dvěma až třem, abychom se aklimatizovali a pak jsme tam mohli absolvovat týden těžkého tréninku," přemítal Fuksa.

Na olympijském kanále budou na začátku her veslaři, takže tam kanoisté trénovat nemohou. Proto si také našli Susaki, které je zhruba hodinu letu od japonské metropole. "Do Tokia přijedeme jako na normální závody. Vždycky přijedeme, druhý den máme trénink a třetí den závodíme. Takže to samé bude ze Susaki do toho Tokia," řekl Fuksa.

Postupem času si zvyká na japonskou mentalitu. Na začátku ho spousta pravidel rozčilovala. "Lezli mi prostě na nervy. Říkal jsem: 'Vy máte takových pravidel, z toho jsem fakt hotovej.' Teď jak jsem tam třetí rok, tak jsem věděl, do čeho jdu, věděl jsem, co můžu a co nemůžu. Už mi to přijde přirozené a jsem rád, jací oni jsou. Nadchlo mě, co pro nás všechno udělají," dodal Fuksa.