Každá medaile je skvělá, teď jsou na řadě stříbra, řekl Prskavec

Kajakář Jiří Prskavec si na domácím evropském šampionátu dojel pro bronzovou medaili, přestože dostal penalizaci za dotek jedné z branek. O jedno místo tak vylepšil pozici, které dosáhl jeho otec na mistrovství Evropy, které se konalo před dvaceti lety v Roudnici nad Labem.

Ve svých pětadvaceti letech získal Prskavec už svoji šestou medaili z mistrovství Evropy, k čemuž přidal i bronz z olympiády v Riu. "Já to potřeboval dorovnat, mám tři zlata, teď tři bronzy, tak ještě tři stříbra a můžu jet nanovo," pronesl s úsměvem Prskavec.

"Já myslím, že každá medaile je skvělá, zvlášť v téhle konkurenci. A se šťouchem je každá ještě o to sladší," doplnil.

Na stupních vítězů tentokrát stál společně s dalším českým závodníkem Vítem Přindišem. "Ono je to vždycky sladší, když jsme tam dva a nejsem tam sám. Dneska nám to teda trochu vyfoukl Slovinec (Peter Kauzer), ta hymna neseděla, ale jinak dobrý," komentoval další úspěch silné české kajakářské generace.

Vzhledem k mírnému poklesu vody v kanále se tak ve finále jezdily rychlejší časy. "Věděl jsem, že si mohu dovolit riskovat víc, což se mi i povedlo, jel jsem přesně to, co jsem chtěl, jen těch pár centimetříků chybělo. Ale já už to jednou čistě sjedu," řekl.

V pražské Troji byla skvělá atmosféra. "Většinou mě to dotlačí k tomu, že fakt hodně makám, ale dnes trať byla na to pohlídat si nějaká místa a pak to tlačit spíš ve spodní části. Jel jsem, co jsem chtěl, a dole mě pak hnali do cíle a tam se to tlačí, co to jde. Jsem strašně rád, že jsem to takhle ustál," pochvaloval si.

Trať stavěl Polák Popiela, jehož rozložení branek prý nahrávalo polským závodníkům. "Jsem rád, že se to těm Polákům trochu vymstilo, že nepostoupili ze semifinále, bylo to fakt postavené hodně na ně. Aspoň se ukázalo, že takhle se to dělat nemá, a ten osud je vytrestal," dodal Prskavec, který pak přispěl ke zlatu českých kajakářů v závodě hlídek.