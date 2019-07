Keirin překvapuje brutalitou. Česká naděje cítí šanci

Olympijské hry v Tokiu, do které zbývá přesně rok, si dráhový cyklista Tomáš Bábek vytyčil jako zásadní akci kariéry. Evropský šampion a vicemistr světa v keirinu se chce na hry nejen probojovat, ale také na nich uspět. Nahrává mu dobrá znalost prostředí, neboť v Japonsku jezdil dva roky po sobě keirinovou ligu, byť s hodně odlišnými pravidly.

"Olympiáda v Tokiu, to by byl takový vrchol mé kariéry," řekl Bábek novinářům. S trenérem Petrem Klimešem má právě směrem k Tokiu dlouhodobý plán, i když nemá jistou účast. "Vzhledem k tomu, že se vyjíždí body pro národ, není do poslední chvíle úplně jasné, kdo tam pojede. Je třeba ale plánovat dopředu a výkonnost se tomu přizpůsobuje v rámci dvouletého plánu," uvedl Bábek.

Pokud si místo vybojuje, počítá s velkým tlakem. "Bude to dost tvrdé. A tlak asi podobně velký, jak byl teď nedávno na Evropských hrách, nebo jak bývá na mistrovství světa. Ten výsledek se prostě očekává a člověk to musí přijmout. Stejně se nemůže stát nic horšího, než že to nedopadne a lidé vás pak shodí," prohlásil s úsměvem Bábek, jenž v Minsku na Evropských hrách vyhrál kilometr s pevným startem.

Velodrom v Izu, na němž se bude bojovat o olympijské medaile, dobře zná díky lukrativní keirinové sérii, kterou absolvoval v předchozích dvou letech. Letos japonský keirin vynechal kvůli přípravě na olympiádu. Na další osahání dráhy si tak bude muset počkat až na testovací olympijský závod příští rok na jaře.

"Ta dráha je dost specifická, protože má hodně krátké zatáčky a navíc s velkým sklonem. Je to pak velká výhoda pro někoho, kdo tam jezdí často a dost si na tu dráhu zvykne. Což teď také Japonci udělali, že dráhu uzavřeli a postavili tam nový velodrom hned vedle. Na něm se teď budou jezdit všechny závody. Olympijská dráha je zavřená a vyhrazená na trénink pouze japonskému národnímu týmu, jak mi bylo řečeno," řekl Bábek.

Keirinová série ho zocelila po všech stránkách. "Já třeba nebyl na vojně, díkybohu... Ale tímhle jsem si to dost vynahradil. Japonci jsou obrovští bojovníci a keirin, který vymysleli, je na mezinárodním poli gentlemanská disciplína. Ale u nich je to zařazeno do bojových sportů, jde o keirin s úplně odlišnými pravidly. Používají se chrániče jako v hokeji nebo ve sjezdu, je dovoleno strkání i hlavičkování," řekl Bábek.

"Dodalo mi to na bojovnosti i mentální odolnosti. Jsem tvrdší v soubojích a mám určitý nadhled. Jen je pak třeba udržet tu bojovnost v mezích mezinárodních regulí. Ale dá se to, jen musíte reagovat, i když máte v dané situaci třeba desetinu vteřiny na rozhodnutí. Jsou to spíš naučené vzorce, které se opakují," uvedl.

Závody se jezdí na železných kolech. "Žádný karbon. Vše je unifikované, musíte si koupit jejich vybavení, které vyrábějí jen v Japonsku. A musíte si udělat keirinovou licenci, pro pozvané cizince je zkrácený režim asi na deset dní, Japonci ale mají rok vojenský režim. Bylo zajímavé, že jsem tedy musel do školy i jako světová jednička," připomněl Bábek.

Na cizince v keirinu jsou navíc domácí účastníci takřka alergičtí. "Gaidžiny, jak nás označují, berou jako zloděje, kteří jim přišli vzít peníze. Snaží se nás proto potrestat. Jednou jsem to pak ale zkusil já na ně, nečekali to a spadli," uvedl Bábek.

Keirinová série má v zemi velkou prestiž i díky sázkám. Za celý rok dosáhnou objemu osmi miliard dolarů. "Z toho proteče i něco k závodníkům, jenže musíte dost investovat a náklady jsou obrovské. I tak je to příjemné zpestření kariéry," přiznal Bábek. "Ale taky se může stát, že vám najednou nějaký Japonec začne hrozně nadávat, že kvůli vám přišel o výplatu, jak se to stalo jiným klukům," doplnil s úsměvem.

S ohledem na to, kolik je ve hře, se závod odjede na otevřeném velodromu i v dešti. "Nikdy jsem nezažil, že by od zadního kola závodníka přede mnou stříkala na velodromu voda. Jenže když jsou na závod nasázené miliony dolarů... Holt se pak někteří závodníci rozsekají," řekl Bábek.

Očekává, že keirin bude jedním z taháků her. "Určitě. Japonští cyklisté si najali přední odborníky a tvrdě za to zaplatili. Výkonnost i výsledky jdou prudce nahoru, mají obrovskou šanci na medaili, budou se chtít ukázat. Velodrom je sice hodně vzdálený od Tokia, vstupenky jsou ale už teď vyprodané," uvedl Bábek.