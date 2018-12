Kellnerová nadchla pátým místem, Češi si připsali i dvě vítězství

Skvělé sportovní výkony a nadšené reakce publika přinesla historická premiéra Global Champions Prague PlayOffs v parkurovém skákání, kterou hostila pražská O2 arena. K úspěchu velkolepé akce významně přispěli i čeští jezdci, kteří se představili ve výtečném světle.

V hlavním závodě týmů, kterým vyvrcholila celoroční série Global Champions League, se blýskla Anna Kellnerová, jež si připsala jedinou chybu. Přesto domácí ekipa Prague Lions o jediný bod nepostoupila ze čtvrtfinále po zaváhání největší hvězdy týmu, švédského olympijského medailisty z Ria a mistra Evropy z Göteborgu Pedera Fredriksona, jemuž před jednou z překážek odmítl kůň poslušnost.

"Bylo mi to líto, protože ten kůň v životě zastavil jenom dvakrát. Byla to strašná náhoda, že se to stalo tady, protože je to neuvěřitelný jezdec a neuvěřitelný kůň," prohlásila Kellnerová. Závod a prémie ve výši 2,7 milionu eur (v přepočtu přes 70 milionů korun) se nakonec staly kořistí týmu Madrid in Motion před Valkenswaardem United a Paris Panthers.

Kellnerová si spravila náladu v pětihvězdičkové samostatné soutěži CSI5* Empresa Media. Parkur s výškou překážek 150 cm prošla se Silverstonem G bezchybně, čistě zvládla i rozeskakování a čas ji umístil na vynikající pátou pozici mezi nejlepšími jezdci světa.

"Zařadila bych tento úspěch na stejnou úroveň jako vítězství, kterého jsme s Prague Lions dosáhli v Global Champions League v Miami," porovnávala 22letá Kellnerová, již nadchla atmosféra v O2 areně. "To bylo něco neuvěřitelného. Nikdy jsem nezažila takovou podporu a pozitivní energii. Byla jsem z toho dojatá," přiznala česká jezdkyně. Dalšího českého zástupce Aleše Opatrného vyřadila z rozeskakování až chyba na úplně poslední překážce.

Prestižní Super Grand Prix vyhrála Edwina Topsová-Alexanderová, manželka a svěřenkyně zakladatele a šéfa seriálu Jana Topse. Jediná žena v šestnáctičlenném startovním poli se od diváků dočkala ovací ve stoje. "Účast na takových závodech je pro jezdce poctou. Je to opravdu unikátní a každopádně milník v našem sportu," chválila vítězka pražskou akci.

Domácí triumfy

Zcela v české režii proběhla soutěž CSI2* s výškou překážek 140/145 cm. Zvítězil Kamil Papoušek s Loki před Ondřejem Zvárou na Chaccolanovi a Markem Klusem v sedle Carisona. Další český triumf zajistila juniorská jezdkyně Sára Vingrálková, jež ovládla dvoufázový závod CSI2* s výškou překážek 130 cm. Dařilo se i dalším českým jezdcům, Valentýna Kuková s Chicago-Ra skončila pátá, Ondřej Zvára s koněm Cardiff Dwerse Hagen šestý a Kateřina Kučerová v sedle Anabel Van´t Kathof sedmá.

Teprve šestnáctiletá juniorská jezdkyně Sára Vingrálková s Kas-Sini přidala navíc skvělou třetí příčku v nedělní Grand Prix CSI2* Bohemia Energy s výškou překážek 145 cm. Se svým osmiletým koněm projela kurz parkuru bez zaváhání a s přehledem zvládla i rozeskakování bez trestných bodů. V posledním dni závodů se ještě dařilo Kamilovi Papouškovi s koněm Great Feeling, který skončil na třetím místě v soutěži 135 cm, která se jela s rozeskakováním. Čtvrté místo patřilo Filipovi Doležalovi na koni Exclusive Demeter.

"Je úžasné, jak naši jezdci využili unikátní možnost předvést se mezi světovou elitou a ještě navíc na domácí půdě," ocenila výkony domácích reprezentantů prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá. "Doprovodný program navíc nabídl skvělou příležitost prezentovat veřejnosti i další disciplíny jezdectví. Během čtyř dní měli fanoušci možnost vidět, jak nádherný a pestrý je jezdecký sport. Dík za to patří organizátorovi akce Czech Equestrian Team a celému organizačnímu týmu," doplnila Plachá.

Celkově navštívilo O2 arenu přes 31 tisíc diváků a podle pořadatelů překonala akce veškerá očekávání. "I proto jsme se dohodli na opětovné organizaci této soutěže příští rok. Chceme pokračovat v úspěšně započaté tradici," slíbil ředitel závodů Jan Tops, že za rok se parkurová elita do Prahy vrátí.