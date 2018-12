Kettunen nás více stmelil, říká gólman Lukáš Bauer

Bude jedním z nejdůležitějších členů českého národního týmu. Florbalisté mají v brankovišti jednu z nejvyrovnanějších dvojic na MS. Gólman Lukáš Bauer se do národního týmu dostal díky skvělým výkonům v Mladé Boleslavi, kde předvádí od návratu ze Švýcarska svou stabilitu. Sám cítí, že pod finským trenérem Petri Kettunenem je reprezentační kádr stmelen daleko více, než kdykoliv před tím.

V čem Petri Kettunen přenesl svěžest do týmu?

Svěžest je v mnoha věcech. Nejen v taktice, ale i mentalitě, přístupu. Už samotné myšlení a příprava, jak tréninky probíhají, je úplně jiné než za předchozích trenérů. Změnila se kondiční připravenost hráčů. Bylo to radikální, ale pozitivní. On byl výborný hráč a před tím pracoval dlouho pro finskou federaci, odkud získal poznatky z jiného než českého prostředí.

Co se změnilo?

Více nás stmelil. Pro nás je nyní důležité, aby tým pracoval pospolu, byl jedna rodina, nefungoval jako jednotlivec, ale jako dvacet lidí dohromady.

Před tím tohle v národním týmu chybělo?

Těžko se mi to posuzuje. Pod předchozím trenérem Radimem Cepkem jsem působil v reprezentaci pouze půl roku a ten tým podle mě nebyl tak stmelený, jako je nyní. V tuhle chvíli jdeme všichni za stejným cílem.

Pomohla stmelení i novinka v podobě soustředění v teplém Tenerife?

Soustředění bylo suprové. Utužili jsme tým. Určitým způsobem jsme posílili vazby mezi sebou a zároveň jsme potrénovali, abychom neztratili fyzičku, když jsme byli takhle v teple. Celý týden v Tenerife lze hodnotit kladně.

Fyzicky jste tedy připravení, co psychicky?

Na soustředění jsme se naladili tak dobře, že si myslím, že jsme připravení na to, co nás čeká. Jsme si vědomi, že bude hodně lidí. Atmosféra bude velmi bouřlivá. Většina z nás zažila už superfinále, takže ví, do čeho jde. I když mistrovství světa je něco víc. Doufám, že nás to nepoloží, ale naopak požene k lepšímu výsledku.

Superfinále a domácí mistrovství světa. To se přeci nedá srovnávat.

Rozdíl v nich samozřejmě je. Na superfinále se mi ale líbí, že to je pouze o jednom zápase stejně jako na mistrovství světa. Je to výborná příprava na šampionát, který reprezentaci čeká. Kdo si už vyzkoušel tenhle model, tak může následně z něho těžit na takhle velké akci.

Přeci jenom očekávání a tlak na vás budou větší. Jste připraveni unést tíhu okamžiku?

Doufám, že ano. Tým je poskládaný tak, aby zvládl těžké situace co nejlépe. Jsou v něm silné osobnosti, ale i nováčci, nicméně si myslím, že všichni z nás už mají odehráno tolik těžkých zápasů, že se v klíčový okamžik nepoložíme. Očekávání české veřejnosti může být vyšší tím, že se jedná o domácí šampionát. Hodně se o něm píše, mluví.

Pociťujete na sobě větší zájem?

Osobně ho vnímám. Zájem médií je větší. Točí se upoutávky do televize. Spousta zápasů bude přenášených do světa. Dělají se různé akce. Pozornost tu je, ale užíváme si ji, i když na ni nejsme do jisté míry zvyklí. Je to něco, co nás pohání, abychom se udrželi v reprezentaci.

Pohání vás i vytyčený cíl získat konečně medaili na domácím šampionátu?

Ten jsme si vytyčili sami už před dvěma lety. Všechnu přípravu jsme směřovali k domácímu mistrovství světa. Že z něj chceme medaili, je celkem jasné. Jinak bychom si zřejmě vytvářeli pouze alibi, abychom se mohli následně nějak ospravedlňovat. V tom cyklu jsme nehráli tolik na výsledky, ale snažili se podávat stabilní a lepší výkony.

Takže když vám turnaj výsledkově nevyjde, můžete si alespoň říct, že jste pro to udělali maximum?

Stoprocentně. Kdybychom do něho šli, že nejsme plně připravení a měli pochybnosti, že nedokážeme udržet koncentraci, nechat se vytočit, tak na mistrovství nemůžeme uspět. Tým je hodně sebevědomý a zralý, aby tohle vše zvládl a nenechal se rozhodit zbytečnostmi. Myslím si, že na to bude dbát hodně i náš finský trenér.