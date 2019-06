Kordista Beran vybojoval na ME v Düsseldorfu bronz

Kordista Jiří Beran získal na mistrovství Evropy bronz a v sedmatřiceti letech slaví první individuální evropskou medaili. V semifinále v Düsseldorfu prohrál s Juvalem Šalomem Freilichem z Izraele 8:15.

Beran tak navázal na loňský bronzový úspěch fleretisty Alexandera Choupenitche, který v pondělí vypadl ve čtvrtfinále. První individuální cenný kov na ME vybojoval před 28 lety kordista Jiří Douba ve Vídni a rovněž získal bronz.

"Jsem rád, že je tam medaile," řekl ČTK Beran. "Je to moje první individuální medaile, za kterou je hodně prohraných i vyhraných zápasů a získaných zkušeností," dodal muž, který na ME poprvé startoval před 18 lety.

Vítěz podniku Světového poháru z Buenos Aires v roce 2007 Beran má z ME druhý cenný kov. Předloni byl členem bronzového družstva kordistů v Tbilisi.

V Düsseldorfu přitom člen klubu SC Praha nezačal dobře a ve skupině první dva zápasy prohrál. Proto se rozhodl pro absolutní změnu postavení a taktiky. "Chtěl jsem šermovat spíš v klidu se zataženou rukou a u země, ale to nefungovalo. Tak jsem se uvolnil, zvedl na nohách, rozskákal, což u mě není běžné, ale sedělo mi to a hlavně to svítilo," řekl.

Zbylé tři duely ve skupině pak vyhrál a postoupil do play off. Ve vyřazovacích bojích měl v 1. kole volno, ve druhém zdolal Fina Topiase Tauriainena, pak Ukrajince Igora Reizlina a Izraelce Grigoriho Beskinaa.

Ve čtvrtfinále šermoval s Basem Verwijlenem. Nad Nizozemcem od začátku vedl a za stavu 9:6 byl zápas přerušen. Soupeř se chytil za nohu a nastalo skoro pětiminutové ošetřování, zatímco Beran seděl na židli a snažil se udržet koncentraci. To se mu povedlo, a když dotáhl zápas do vítězného konce 15:10, klekl na kolena a křičel radostí.

"Jirka je velmi soustředěný a šermoval chladnokrevně, z čehož byl Verwijlen bezradný," komentoval předseda šermířského svazu Oldřich Kubišta.

Semifinále rozjel Beran proti levou rukou šermujícímu soupeři dobře. Za stavu 1:0 musel vyměnit kord, jinak se držel své taktiky, nechával se zatlačit a úspěšně kontroval, což mu vyneslo náskok 6:4. Pak ale ztratil tři zásahy v řadě na 6:7 a Freilich získal převahu. Beran proto začal více útočit, ale neúspěšně a souboj ztratil. "Pokaždé chci vyhrát, takže to mrzí, ale byl lepší a trošku mi došly síly," řekl Beran.

Tradičně u planše seděl, tleskal a radil jeho otec a trenér Jiří Beran starší, mistr republiky v kordu a šestý z mistrovství světa. "Medaile je nás obou, bez táty bych nebyl, kde jsem. S tátou v zádech šermuju líp," řekl Beran mladší.

Úspěch na evropském šampionátu je důležitý i z pohledu olympijských her 2020 v Tokiu. Šermířům začalo kvalifikační období a bronz z ME Beranovi pomůže. "Jsme na začátku a těžko říct, ale body jsou a mají svou váhu," uvedl Beran, který po své první účasti na OH 2016 v Riu de Janeiro dostal za svůj čin v utkání úvodního kola cenu fair play.

Talentovaný Jakub Jurka nestačil ve 3. kole na Rumuna Maria Persua 12:15 a je třicátý. Martin Rubeš vypadl v 1. kole play-off a skončil na 69. místě. Martin Čapek zaznamenal ve skupině jen jednu výhru a obsadil 82. pozici.