Kotel v Troji? Nedokážu se zkoncentrovat, lituje Fišerová

Tradičně velmi bouřlivé prostředí u slalomového kanálu v Troji kanoistce Tereze Fišerové při samotném závodě příliš nevyhovuje. Pro jednadvacetiletou českou reprezentantku je obtížné se v takovém kotli zkoncentrovat na jízdu. Navzdory tomu v dnešním finálovém závodě Světového poháru vybojovala bronzovou medaili.

Ze všech sil se snažila najít potřebný klid. "Pro mě je to nesmírně těžké. Už v semifinálové jízdě se mi povedlo nechytit pádlo mezi jedničkou a dvojkou, tak jsem se dost bála finálové jízdy. Snažila jsem se kouknout jen na semifinálové jízdy našich kluků a jinak být mimo lidi, protože jich tu je fakt moc, tak jsme se nechtěla v tom udržovat, chtěla jsem mít svoji pohodu," řekla.

Na vítěznou Australanku Jessicu Foxovou a stříbrnou Britku Kimberley Woodsovou ztratila přes čtyři sekundy. "Našla bych tam hodně vteřinek, o které byly holky lepší, zvlášť v té spodní části. Nahoře se mi to docela dařilo, ale jak jsem se blížila k cíli, uvědomovala jsem si, že jedu velice dobře, a furt jsem dělala menší chybičky, za což moc ráda nejsem. Ale jinak myslím, že jsem tu jízdu zvládla velice dobře před takovým publikem," hodnotila své vystoupení.

Navázala na druhé místo z minulého týdne v Markkleebergu a potvrdila si, že je na blížící se MS dobře připravená. Tam to pro ni může být jednodušší. "Myslím, že pro mě to bude o hodně lehčí, protože diváků tam bude dost, ale všichni povzbuzují svoje lodě, tak to pro mě bude lehčí v tomhle ohledu," řekla kanoistka, která byla předloni na MS stříbrná a loni bronzová.

V Markkleebergu porazila i dlouhodobě nejlepší světovou kanoistku ve vodním slalomu Foxovou. "Myslím, že jsme se té Jessice hodně vyrovnaly a tolik nám neujíždí. Jsme v kontaktu, a když zajedeme dobrou jízdu, jsme na setinky, jak bylo vidět v Markkleebergu," řekla Fišerová.