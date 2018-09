Kreuziger: V desítce myslíte výš, ale dojde mi, že je to úspěch

Cyklista Roman Kreuziger se šestým místem postaral v Innsbrucku o historicky nejlepší výsledek v silničním závodě mistrovství světa v samostatné historii České republiky. Přesto na něm v cíli bylo kromě únavy patrné zklamání. Medaile byla na trati, jež českému profesionálovi seděla svým profilem, velmi blízko.

"Teď v prvních okamžicích jsem trochu zklamaný, ale celkově je to určitě úspěch. Cílem byla desítka, což se povedlo. Když tam ale člověk je, samozřejmě pomýšlí výš. Kdyby mi někdo před startem řekl, že budu v desítce, byl bych za to rád. A opravdu jsem tam byl, i když teď to trochu mrzí, protože medaile byla blízko. Myslím si, že za pár dní už budu s výsledkem spokojený," řekl Kreuziger.

Dlouho se mu přitom pod Alpami za slunečného počasí nejelo vůbec dobře. "Abych řekl pravdu, hodně jsem se trápil prvních 200 kilometrů, možná i víc. Zaplatil jsem za to v závěru v té poslední stěně křečemi, kdy jsem zůstal s Francouzi, Valverdem a Woodsem. Nebyl jsem celkově vidět, jak bych si přál, ale za pár dní, až si to sedne, tak to šesté místo určitě budu brát jako úspěch. Těší mě, že i přes ty křeče jsem dokázal v závěru zasprintovat," pochvaloval si Kreuziger úspěšný finiš.

S křečemi bojoval poslední dva okruhy. "Sice jsem se s nimi nějak popral, ale když najeli do posledního krátkého kopce Francouzi, už jsem nemohl jít přes tu klapku. Tam se rozhodl závod."

Nebyl ale zdaleka jediný, koho křeče postihly. I proto zůstával závod otevřený až do samého konce. "Francouzi jeli tempo pro Alaphilippea a nakonec se vypnul i on. Bylo to o tom, komu zůstalo něco v nohách, kdo to bude schopný přejet. Byla to taková přírodní selekce," poznamenal Kreuziger. "Bylo poměrně teplo, ale i když jsme hodně pili, tím výkonem, co tělo odvádělo, si o ty křeče řeklo. Jestli je to u mě třeba tím, že jsem míň závodil, nevím," dodal dvaatřicetiletý Kreuziger.

Velmi dobrý pocit měl ale ze spolupráce a vystoupení celé české šestice. "Tým závodil jako nároďák výborně, mladými kluky počínaje. Karel Hník byl v úniku, Pepa Černý i Michael Kukrle si odvedli své. Zdeněk Štybar s Honzou Hirtem tam byli, motali jsme se kolem sebe, neměl jsem jediný problém, jeli jsme kvalitně. Je vidět, že můžeme jako tým dobře závodit, když je ta parta na správné vlně," ocenil Kreuziger.

Tým navíc dobře reagoval na poměrně nečekaný vývoj závodu. "Nikdo nečekal takový vývoj, že se při takhle dlouhém závodě s tolika stoupáními bude závodit už od nájezdového kopce. Bylo to hodně těžký. My jsme ale závodili chytře a na dobrých pozicích a šetřili energii. Myslím, že jsme jeli opravdu dobře a můžeme z toho mít radost, podobně jako loni v Bergenu. Dneska prostě jen bylo pár lidí lepších," uvedl Kreuziger.

Veterán Valverde je z jeho pohledu zaslouženým šampionem. "Byl dnes neuvěřitelný a ukázal, jaká je třída. Klobouk dolů před ním. Myslím si, že po Petrovi Saganovi bude právě jemu ten dres slušet. Závodí od února do října a je v popředí, má za sebou spoustu závodních dnů. Myslím, že duhový dres má správný člověk a bude mu slušet.