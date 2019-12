Krpálek: rok 2019? Podobně úspěšný jako ten olympijský

Judista Lukáš Krpálek považuje rok 2019 za podobně úspěšný jako ten olympijský, který ozdobil zlatou medailí v Riu de Janeiro. V nejtěžší váhové kategorii vyhrál mistrovství světa v Japonsku, které je kolébkou juda a kde se za rok uskuteční olympiáda, a stal se světovou jedničkou. Je prvním judistou, který byl v čele světového žebříčku ve dvou kategoriích.

"Pro mě byl rok 2019 velmi úspěšný, musím říct, že srovnatelný s rokem 2016, kdy jsem vyhrál olympiádu," řekl Krpálek před dnešním vyhlášením výsledků novinářské ankety Sportovec roku, ve které patří k favoritům. "To, že jsem vyhrál v jiné váhové kategorii, než jsem se prával před třemi, čtyři roky, a vyhrál jsem právě v Japonsku, kde judo vzniklo, a ve finále se mi podařilo porazit Japonce, to tomu dává další nádech. Právě proto tohle mistrovství světa považuji za to nejcennější," uvedl.

Vedle toho získal čtyři bronzové medaile na turnajích Grand Prix a rok završil stříbrem na Masters, které ho vyneslo do čela žebříčku. "To se ve dvou vahách ještě nikomu nepovedlo, takže se mi podařilo dosáhnout další mety," pochvaloval si.

V Číně ale kvůli zranění zad nenastoupil k finálovému duelu "Je to o něco lepší, ale furt mě omezují a bolí. Dneska jsem byl na magnetické rezonanci, probíral vše s profesorem Kolářem. Nález tam je, ale není tak velký, aby mi to ohrozilo přípravu do dalšího roku," konstatoval.

Užívá léky na uvolnění svalstva. "Domluvili jsme se, že za panem Kolářem ještě zítra před odletem na dovolenou pojedu a zkusí mě dát do kupy. Nález byl u výhřezu plotýnky, ale není to úplně velké. Snad by to mělo být co se týče budoucí kariéry v pohodě. Já se teď budu muset věnovat trochu víc cvičení se zády, břišním svalstvem a dávat ta záda do kupy," řekl devětadvacetiletý judista, který se chystá s rodinou do Thajska.

Po návratu zahájí přípravu na olympijskou sezonu. "Čeká mě spousta velkých turnajů. Bude domácí mistrovství Evropy v Praze v O2 areně, které pro mě bude hodně důležité. Bude olympiáda v Tokiu. Budu doufat, že další rok bude jako ten letošní, i když to samozřejmě bude hodně náročné. Nasadil jsem vysokou laťku, ale pro mě to je obrovská motivace," uvedl.

V zájmu úspěchu hodlá odmítat některé akce, na které dostává pozvánky, pokud se připravuje v Česku. "Mám štěstí, že moje největší příprava probíhá v zahraničí. Tam těch akcí tolik není. Samozřejmě, když budu v Čechách, tak budu muset akce hodně omezovat, protože ten rok je pro mě hodně důležitý a musím se na to pořádně připravit. Takže pokud budou nějaké akce, tak až po olympiádě," plánoval.

Dokázal už prakticky vše, ale jednu výzvu má ještě před sebou. Zatím neporazil desetinásobného mistra světa a dvojnásobného olympijského šampiona Francouze Teddyho Rinera. Letos s ním dvakrát prohrál. "Vím, že porazit rozhodně jde, dvakrát chyběl kousek. Doufám, že i tohle se povede, je to pro mě důležitá meta, i to mě motivuje se připravovat víc a víc. Byl bych hrozně rád, kdyby k tomuhle zápasu došlo, ať už na Evropě, nebo právě na olympiádě. A věřím, že na tak velké soutěži nechám víc, než jsem nechával doteď. A věřím, že mě to tak nakopne, že se to jednou povede," dodal.