Krpálek vzpomíná na první zlato, se soupeřem kamarád není.

Judista Lukáš Krpálek na své první evropské zlato rád vzpomíná. Šampionát v Budapešti, který před sedmi lety vyhrál, ho nadchl početným zastoupením českých fanoušků i pohlednými výhrami v těžkých zápasech. První triumf na velké seniorské akci se mu zaryl hluboko do paměti.

"Na tu Evropu vzpomínám hrozně rád, mám na to hrozně krásné vzpomínky. Na tom turnaji jsem měl hrozně těžké zápasy a podařilo se mi je nádherně vyhrát, vždycky nádherným hodem. Bylo tam hodně českých fanoušků, hodně českých trenérů z různých klubů, podpora v hledišti byla obrovská," zasnil se Krpálek.

V roce 2011 získal bronz na mistrovství světa, ale z evropských šampionátů měl do té doby jen páté, sedmé a deváté místo. "Když člověk vybojuje tu první medaili, tak to jsou rozhodně ty nejhezčí pocity. To se zaryje hluboko do paměti," řekl judista, který pak v roce 2014 evropský titul obhájil.

Ve finále ME 2013 po třech porážkách poprvé porazil Nizozemce Henka Grola, dosud svého neoblíbeného soupeře. "Je to soupeř, který mi úplně moc nesedí a na kterého jsem docela dost dlouho neuměl. Bilance pro mě není moc pěkná (3:7), ale většina zápasů proběhla, když jsem byl mladý a on byl na vrcholu," vzpomínal Krpálek.

Nizozemského rivala porazil předloni na mistrovství Evropy i na mistrovství světa, ale poslední dva vzájemné duely s ním prohrál. Naposledy v duelu o bronz na loňských Evropských hrách v Minsku. "Pro mě je mnohem důležitější ho porazit na takovém turnaji, jako je Evropa, svět nebo olympiáda," poznamenal olympijský šampion z Ria.

S většinou soupeřů mimo tatami vychází přátelsky, ale Grol je výjimka. "Je to asi jediný soupeř, se kterým se nebavím. Nejsem jediný, má to hodně lidí. On je takovej, že ani nepozdraví. Moc se nebaví, přijde mi takový povýšený," vylíčil úřadující mistr světa.

Pětatřicetiletý Grol těžko snáší porážky. "Dost často odešel z pódia, když jsme se měli fotit na stupních vítězů. Proto já ho úplně moc nemám rád a on to samozřejmě moc dobře ví. Když se potkáme, tak mu jdu naproti, abych ho pozdravil, ale on často radši dá hlavu dolů a dělá, že mě nevidí, aby mě nemusel pozdravit," dodal Krpálek.