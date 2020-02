Maxim Habanec: Nejhorší je být moc komfortní. L.A. mi srazilo hřebínek

"Vlastně jsem jen jezdil, trénoval a spal." I takhle jednoduše jdou popsat poslední měsíce Maxima Habance, které strávil na tréninkovém kempu v Los Angeles. V Americe se potkal s dalšími špičkovými sportovci, ale hlavně okusil tréninkové metody těch nejlepších trenérů v jeho disciplíně. A do České republiky se vrací nadšený, unavený, ale hlavně neuvěřitelně motivovaný.

Kariéra Maxe Habance se stále posouvá kupředu, ale přední český skateboardista cítí velkou změnu i ve svém sportu. Skateboarding se stává profesionálním se vším, co k takovému procesu patří. Už prostě nejde přijít do skateparku párkrát za týden, zajet si svůj standard a doufat, že to bude na soupeře stačit.

"Dřív jsme ani neměli trenéry. Dneska jsou na závodech všichni o hodinu dřív a protahují se. Díky olympiádě se skateboarding strašně moc a hrozně rychle změnil. Člověk tomu musí dávat víc a víc, aby stihl držet krok," popisuje aktuální situaci ve sportu, který byl brán jako okrajový, jeden z nejlepších českých jezdců posledních let.

Dřina a opravdoví profesionálové

I v zimním období má kvůli svému krytému skateparku Red Bull MaxSpace kde trénovat. Ale právě kvůli přípravě na nejnáročnější období roku se autor úspěšného cestovatelsko-sportovního dokumentu Skate of Mind vydal do Spojených států. Vznikla tak unikátní třídílná série Californiaroll, v níž Habanec ukáže, jak vypadala jeho dvouměsíční příprava na letošní sezónu v americkém Los Angeles, kde měl možnost trénovat v Red Bull gymu v Santa Monice vedle dalších světově úspěšných sportovců a po boku zkušeného trenérského týmu. Provede diváky po ulicích a skateparcích L.A. a vysvětlí, proč je pro něj letošní rok nejdůležitější v kariéře.

Tréninky v Americe probíhaly pod dohledem pravého mistra ve svém oboru Tylera Jewella. Bývalý snowboardový šampion ukázal Maxovi zcela jiné cesty, jakými se každý den posouvat k vytouženému cíli. Každý den spolu pracovali na technice i fyzičce. I přes náročnost programu si svého trenéra nemůže vynachválit.

"Je neuvěřitelné kolik kreativních věcí dokáže vymyslet. Pokaždé, když mi začalo něco jít, tak vymyslel další level, který pro mě byl výzvou. I po tréninku s vahami jsme nikdy nekončili jen tak. Vždycky byla nějaká zábavná výzva, aby to člověka před odchodem nakoplo," popsal tréninkové metody v Americe Max. A jedním dechem dodává: "Mají tam jiný přístup. Takový víc vítězný.

Jak moc již teď skateboarding proniká do rodiny tradičních sportů ukazuje i práce se silnými a slabými stránkami každého sportovce, na které se kromě trenérů a poradců podílí i špičkoví fyzioterapeuti.

"Zajímavé bylo hlavně testovaní mého těla za pomoci různých přístrojů. Moje slabina je, že většina zátěže jde na nohy. Ty mám díky tomu silné, ale chybí mi mobilita v kyčlích. Naštěstí je to věc, na které se dá pracovat a zlepšení přišlo fakt rychle. Fyzioterapeut Marco mi dal dohromady každodenní rutinu, kterou dělám na rozhýbaní kyčlí," popsal komplexní práci celého týmu Habanec.

Vrchol roku

Právě probíhající kvalifikační sezona ale není vůbec jednoduchá. V poslední době byly zrušeny dva závody v Číně a jeden v Austrálii. Navíc důležitý boj o body v Peru zatím koliduje s termínem konání mistrovství ČR. Leckdo by se v takové nejistotě mohl cítit nepříjemně. Max nikoliv.

"Jsem připravený a myslím, že v dobré formě. Ale kdy a kam poletím moc netuším. Osobně nemám rád plány. Mám rád mít cíl a za tím si jdu. Jakou cestou to bude, to se uvidí. Vlastně mi ani nevadí, že se věci rychle mění. Skoro mi přijde, že pak cítím menší tlak. Uvědomuji si, jak všechny tyhle věci jsou pomíjivé."

Ať už ve skateparku nebo v posilovně v Santa Monice potkal Maxim Habanec celou řadu těch nejlepších sportovců ve svých disciplínách. Ti všichni na sobě tvrdě dřou každý den, aby mohli vyrazit na vytoužený vrchol letošního roku.

"Atmosféra byla super! Potkal jsem spoustu sportovců, které čeká olympiáda, a spíš než nervozitu jsem cítil takový zdravý hlad. Já sám jsem hrdý, když můžu kdekoli reprezentovat Českou republiku. To platí pro OH dvakrát," vysvětlil Max.

A kde se ukrývá největší síla českého jezdce před náročným obdobím? "Nejhorší je, když jste moc komfortní a už nevidíte kam dál se posouvat. Moje minulá sezona nebyla nic moc. Odnesl jsem si zní vtek sám na sebe. Chci do toho dát všechno a nemám co ztratit. Navíc mi L.A. pěkně srazilo hřebínek."