McGregor chystá návrat do klece. Vyzve Nurmagomedova?

Jak to tak vypadá, blíží se velký návrat. Irský bojovník Conor McGregor se po dvou letech chystá vrátit do oktagonu Ultimate Fighting Championship. A nemělo by jít o kdejaký zápas, fanoušci očekávají hvězdný souboj mezi ním a dosud neporaženým Rusem Khabibem Nurmagomedovem. Podle britských médií jde o takřka hotovou věc a už zbývá jen najít správný termín.

Výborná zpráva pro fanoušky bojových sportů. Irský borec Conor McGregor se podle všeho hodlá vrátit zpět do oktagonu UFC. K dosud poslednímu zápasu, pokud nepočítáme boxerský duel s Floydem Mayweatherem, nastoupil naposledy v listopadu 2016. Není tak divu, že mu jeho milovaný sport chybí.

S informací o možném comebacku bývalého šampiona do klece přišla sportovní televizní stanice TMZ, jejíž zaměstnanci nachytali třicetiletého rodáka z Dublinu v New Yorku, kde se chystal na trénink. Na otázku, jestli hodlá opět zápasit, dostali hodně zajímavou odpověď.

"Ještě to není oficiální, ale jsme velice blízko. Doufám a věřím, že k zápasu dojde ještě tento rok. Velmi rád bych zápasil v Madison Square Garden. Miluji New York, ale myslím, že pojedeme do Las Vegas," řekl.

Novináři okamžitě začali dumat nad možným soupeřem. A v úvahu připadá prakticky pouze jedno jméno - Chabíb Nurmagomedov. Právě zmíněný Rus seděl v autobusu, který McGregor spolu se svými společníky v dubnu napadl. Oba dva se navíc vzájemně dlouhodobě popichují.

Souboj by byl zajímavý i proto, že Nurmagomedov je šampionem lehké váhy UFC a dosud neprohrál jediný zápas. A podle McGregora za to může především jeho vlastní dlouhodobá nečinnost, kvůli níž ztratil opasek.

Podle zahraničních médií se nyní už jedná o termínu, jenž by vyhovoval oběma hvězdám. Dočkáme se očekávaného zápasu, který vejde do dějin UFC?