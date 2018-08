Micka: Víc než umístění mě mrzí, že jsem nevylepšil český rekord

Jan Micka sice na úvod svého vystoupení na mistrovství Evropy v Glasgow zůstal bez medaile, ale šestá příčka z volné čtyřstovky v čase 3:48,46 pro něho znamenala, že jen o 14 setin zaostal za vlastním českým rekordem. Výkon v doplňkové disciplíně tak může být pro třiadvacetiletého kraulaře příslibem pro trati 800 a 1500 metrů, na nichž se ve Skotsku ještě představí.

Micka po závodě cítil, že k medaili měl relativně blízko. Na bronz ztratil sekundu a 28 setin. A ještě po polovině závodu průběžně třetí opravdu byl.

"Závod byl rozjetý dobře. Byl jsem překvapený, jak jedeme vyrovnaní v jedné lajně, až na Ukrajince Romančuka, který nám ulítl hned od začátku. Já se snažil nekoukat na ostatní a jet si svoje tempíčko. Bohužel, deset metrů před poslední obrátkou jsem ztratil kontakt se Švédem Johanssonem a doplaval jsem na šestém místě," zhodnotil závod Micka. "Extra spokojený nejsem, ale byla to nejslabší disciplína," dodal Micka.

Praly se v něm očividně dva pohledy na vystoupení, jež předvedl. "Šesté místo je hrozně fajn, ale hodně mě štve ta jedna desetina za českým rekordem. Z toho jsem teď víc smutný, že jsem nepřekonal český rekord, než z toho, že jsem šestý. Ten čas je pro mě důležitější než umístění," vysvětlil Micka své rozpoložení.

A věděl dobře, kde možná svou první seniorskou medaili z velkých akcí ztratil. "Na posledních dvou obrátkách - nějakých pět metrů před obrátkou - jsem vypustil nohy, protože mě začaly hrozně bolet a potřeboval jsem jim dát alespoň třeba vteřinku odpočinku, aby měly sílu zase do toho po obrátce šlapat. Kvůli tomu mi tam ostatní ujeli," připomněl Micka.

Jinak byl ale spokojený. "Musím na tom zapracovat a při čtyřstovce nohy nevypouštět. Ale nepředýchával jsem, abych se před obrátkou nadechl nalevo a hnedka napravo, ale jen na jedné straně, abych si udržel rytmus. Jsem spokojený s tím, že jsem nedělal tyhle žákovské chyby, které dělám pravidelně, toho jsem se vyvaroval," pochvaloval si Micka.

"Uvidíme až podle videa s trenérkou, co tam bylo třeba špatně, ale snažil jsem se myslet na věci, které mi říká, i když jsem si mnohdy plaval jen podle svého pocitu. Tentokrát jsem na to dával určitě větší pozor, protože vím, že na tom hodně ztrácím. A díky tomu jsem se udržel se špičkou a doplaval jsem na krásném šestém místě. A jsem rád, že jsem stáhl čas a zrychlil oproti ránu. Alespoň něco se povedlo."

Věří, že přes nedávný sedmitýdenní výpadek stihl nabrat formu. "Je vidět, že mi to celkem jede. I když jsem měl ten výpadek, tak to není zas až tak hrozné. Je to na dobré cestě."

Ví navíc dobře, kde má rezervy a na čem potřebuje nejvíce zapracovat. "Vteřina od třetího místa, to je myslím hratelné, je možnost to stáhnout. Vím, jaké mám změny tréninku, čeho se mám držet. A věřím, že to půjde správnou cestou, že časy ještě stáhnu dolů. Zítra mě čeká patnáctka. Předpokládám, že to bude lepší a nějaký osobák tam padne," řekl Micka.

Vnitřní pocit, který ho zastihl ráno v bazénu, ale tak dobrý nebyl. "Včera se mi plavalo skvěle, dnes jsem skočil do bazénu a bylo to na dvě věci. Vůbec jsem se necítil a říkal si jen, že to bude zase ostuda. Místo toho jsem snad udělal radost trenérce i dalším lidem, ať už rodině, nebo dalším lidem z týmu, jako jsou Marian Jelínek, David Vrbický a další," prohlásil Micka.