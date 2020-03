Ministryně sportu: Tour de France by se mohla odjet bez diváků

Letošní 107. ročník cyklistické Tour de France by se mohl jet kvůli pandemii koronaviru bez diváků. Uvedla to francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová. Zdůraznila ale, že jde jen o jeden z možných scénářů pro nejslavnější cyklistický závod světa a na nějaké konkrétní rozhodnutí je ještě brzy.

Třítýdenní závody trojkoruny Grand Tours přilákají každoročně k trati miliony diváků, Maracineanuová ale věří, že za současných mimořádných okolností by se mohla "Stará dáma" uskutečnit na přelomu června a července i bez nich. "Ekonomický model Tour de France není postavený na vstupenkách, ale na televizních právech," uvedla ministryně s ujištěním, že francouzská vláda diskutuje možné scénáře se společností ASO, která Tour pořádá.

"Během této doby, kdy jsou všichni uvězněni doma, je každý velmi opatrný a uvědomělý. Každý rozumí tomu, že musí zůstat doma a místo návštěvy naživo se odehrávajících událostí sledovat televizi. Výsledkem by mohlo být i to, že pro fanoušky třeba nebude až tak moc obtížné koukat se na Tour jen doma v televizi namísto toho, aby ji sledovali podél trati," věří Maracineanuová.

Nejslavnější závod planety má odstartovat 27. června. Více než stovka závodů už byla kvůli pandemii zrušena nebo odložena. Mezi ty odložené patří i Giro d'Italia, které je první z Grand Tours v sezoně. Giro mělo začít 9. května časovkou v Budapešti, nový termín pro závod ještě nebyl stanoven.

Brian Cookson, předchůdce Davida Lappartienta na pozici šéfa Mezinárodní cyklistické federace, navrhl v předchozích dnech variantu, aby se Giro, Tour i Vuelta letos zkrátily jen na dva týdny místo tří. Věří, že pokud odezní pandemie, pomohlo by to závodnímu kalendáři ve druhé polovině sezony, kam by se pak společně vešly i všechny tři tyto hlavní akce.